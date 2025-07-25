Battlefield 6 – вийшов перший трейлер і подробиці про мультиплеєр25.07.25
Electronic Arts випустила дебютний трейлер Battlefield 6. Цього разу противником стане приватна військова компанія Pax Armata, яка відкрито воює з НАТО та його союзниками під гаслом: «Наш захист — ваш спокій».
У ролику показані масштабні битви — наземні та повітряні, використання дронів, танків та масовані авіаудари. Розробники заявляють, що це буде “наймасштабніша війна” в історії серії. Гра отримає оновлену систему управління технікою та посилену взаємодію між класами.
Однією з особливостей, що обговорюються, є система зброї, прив’язана до класів гравців. На відміну від минулих ігор, Battlefield 6 представляє гібридний підхід. Згідно з повідомленням Девіда Сірланда, провідного продюсера Battlefield Studios, відкрита бета-версія включатиме два варіанти плейлиста:
- Закритий збройовий плейлист: У цьому випадку кожен клас може використовувати тільки свою фірмову зброю.
- Відкритий збройовий плейлист: Дозволяє гравцям використовувати будь-яку зброю, незалежно від класу.
Проектом займається об’єднана команда під керівництвом Вінса Зампели – одного з творців Modern Warfare, Titanfall і
Автори наголошують на зміні підходу: замість гонки за релізом — ставка на якість та постійний діалог з гравцями. Вже запущено програму Battlefield Labs, де співтовариство може тестувати ранні версії гри та ділитися відгуками.
Геймплей, включаючи розраховані на багато користувачів битви, обіцяють показати 31 липня. Дата виходу поки що не оголошена.
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