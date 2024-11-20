Audi A3 allstreet 40 TFSI e: — подключаемый гибрид с запасом хода на электрике до 140 км20.11.24
Audi представила гибридную модель A3 allstreet 40 TFSI e. Новинка сочетает внедорожный дизайн с увеличенным клиренсом и возможностью полностью электрической езды.
Модель оснащена гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель TFSI evo2 мощностью 150 л.с. и электромотор на 85 кВт (115 л.с.). Совместная отдача достигает 204 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до 225 км/ч, а на одной электротяге — до 140 км/ч. Запас хода на электричестве составляет до 140 км по циклу WLTP благодаря батарее с полезной емкостью 19,7 кВт·ч. В зависимости от дорожной ситуации система автоматически переключается между бензиновым и электрическим режимами.
Для зарядки предусмотрена возможность подключения к станциям мощностью до 50 кВт, где батарея заряжается от 10 до 80% за 30 минут. При использовании зарядных устройств на 11 кВт полный цикл занимает около 2,5 часов. Водителям доступна карта Audi charging, обеспечивающая доступ к 630 000 зарядных станций по всей Европе.
A3 allstreet отличается обновленным дизайном с защитными элементами на колесных арках, порогах и бамперах. Клиренс увеличен на 30 мм по сравнению с A3 Sportback, в стандартной комплектации установлены 17-дюймовые колеса. Кроме того, автомобиль получил оригинальные настройки подвески и опциональное прогрессивное рулевое управление, изменяющее передаточное число в зависимости от угла поворота.
В Германии и других странах Европы модель доступна для предзаказа по стартовой цене 46 000 евро.
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Audi A3 allstreet 40 TFSI e: — подключаемый гибрид с запасом хода на электрике до 140 кмавтомобиль
Audi A3 allstreet 40 TFSI e оснащена гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель TFSI evo2 мощностью 150 л.с. и электромотор на 85 кВт
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