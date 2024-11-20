Audi A3 allstreet 40 TFSI e: – гібрид, що підключається, з запасом ходу на електриці до 140 км

Ауді представила гібридну модель A3 allstreet 40 TFSI e. Новинка поєднує позашляховий дизайн із збільшеним кліренсом та можливістю повністю електричної їзди.

Модель оснащена гібридною силовою установкою, що включає 1,5-літровий бензиновий двигун TFSI evo2 потужністю 150 л. та електромотор на 85 кВт (115 л.с.). Спільна віддача досягає 204 к.с., що дозволяє автомобілю розганятися до 225 км/год, а на одній електротязі – до 140 км/год. Запас ходу електрикою становить до 140 км за циклом WLTP завдяки батареї з корисною ємністю 19,7 кВт·год. Залежно від дорожньої ситуації система автоматично перемикається між бензиновим та електричним режимами.



Для зарядки передбачено можливість підключення до станцій потужністю до 50 кВт, де батарея заряджається від 10 до 80% за 30 хвилин. У разі використання зарядних пристроїв на 11 кВт повний цикл займає близько 2,5 годин. Водіям доступна картка Audi charging, що забезпечує доступ до 630 000 зарядних станцій по всій Європі.

Audi A3 allstreet відрізняється оновленим дизайном із захисними елементами на колісних арках, порогах та бамперах. Кліренс збільшений на 30 мм порівняно з A3 Sportback, у стандартній комплектації встановлені 17-дюймові колеса. Крім того, автомобіль отримав оригінальні налаштування підвіски та опціональне прогресивне кермо, що змінює передатне число в залежності від кута повороту.

У Німеччині та інших країнах Європи модель доступна для замовлення по стартовій ціні 46 000 євро.