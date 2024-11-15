Asus ZenScreen Smart MS27UC — гибридный монитор и смарт-ТВ с экраном 4K

Asus представила новый гибридный монитор ZenScreen Smart MS27UC, который объединяет функции офисного дисплея и смарт-телевизора. Устройство отличается современным дизайном и компактностью, что выделяет его среди стандартных офисных мониторов.

Asus ZenScreen Smart MS27UC оснащен портами DisplayPort, HDMI и USB Type-C с режимом DisplayPort Alt Mode, позволяя использовать его в качестве дисплея и одновременно заряжать подключенные устройства мощностью до 90 Вт.

Встроенные функции смарт-ТВ включают Google TV, динамики Harman Kardon мощностью 5 Вт, а также поддержку Bluetooth 5.2 и Wi-Fi. Возможности трансляции контента представлены через Chromecast и Miracast.

Дисплей использует 4K IPS панель с яркостью 350 нит (400 нит для HDR), контрастностью 1000:1, углами обзора 178° и частотой обновления 60 Гц.

27-дюймовый монитор с разрешением 4K, доступный на мировом рынке по цене 449 долларов США или 455 евро.

Лінійка міні-комп’ютерів Asus NUC 14 поповнилася бюджетною моделлю NUC 14 Essential, побудованою на платформі Intel Alder Lake-N (Refresh). Ці пристрої орієнтовані користувачів початкового рівня і мають компактний корпус розміром 135×115×36 мм. Всі конфігурації працюють на процесорах з енергоефективними ядрами, включаючи варіанти з 4-ядерними/4-потоковими Intel N97, N150, N250, а також з 8-ядерним/8-потоковим Core 3 N355.

Asus NUC 14 Essential підтримує встановлення модуля пам’яті SO-DIMM DDR5-4800 і твердотільного накопичувача формату M.2 2280. Для підключення до мережі доступні гігабітний Ethernet і модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3, а за звук відповідає кодек Realtek ALC35. Також міні-ПК підтримує підключення до трьох 4K-дисплеїв. Рекомендовані ціни Asus не оголошувалися, але вартість моделей у Європі вже помічена: версія на Intel N150 коштує близько 205 євро, а модель з N250 оцінюється в 244 євро.