Asus ZenScreen Smart MS27UC — гибридный монитор и смарт-ТВ с экраном 4K15.11.24
Asus представила новый гибридный монитор ZenScreen Smart MS27UC, который объединяет функции офисного дисплея и смарт-телевизора. Устройство отличается современным дизайном и компактностью, что выделяет его среди стандартных офисных мониторов.
Asus ZenScreen Smart MS27UC оснащен портами DisplayPort, HDMI и USB Type-C с режимом DisplayPort Alt Mode, позволяя использовать его в качестве дисплея и одновременно заряжать подключенные устройства мощностью до 90 Вт.
Встроенные функции смарт-ТВ включают Google TV, динамики Harman Kardon мощностью 5 Вт, а также поддержку Bluetooth 5.2 и Wi-Fi. Возможности трансляции контента представлены через Chromecast и Miracast.
Дисплей использует 4K IPS панель с яркостью 350 нит (400 нит для HDR), контрастностью 1000:1, углами обзора 178° и частотой обновления 60 Гц.
27-дюймовый монитор с разрешением 4K, доступный на мировом рынке по цене 449 долларов США или 455 евро.
Asus NUC 14 Essential підтримує встановлення модуля пам’яті SO-DIMM DDR5-4800 і твердотільного накопичувача формату M.2 2280. Для підключення до мережі доступні гігабітний Ethernet і модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3, а за звук відповідає кодек Realtek ALC35. Також міні-ПК підтримує підключення до трьох 4K-дисплеїв.
Рекомендовані ціни Asus не оголошувалися, але вартість моделей у Європі вже помічена: версія на Intel N150 коштує близько 205 євро, а модель з N250 оцінюється в 244 євро.
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