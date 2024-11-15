Asus ZenScreen Smart MS27UC – гібридний монітор та смарт-ТВ з екраном 4K15.11.24
Asus представила новий гібридний монітор ZenScreen Smart MS27UC, який поєднує функції офісного дисплея та смарт-телевізора. Пристрій відрізняється сучасним дизайном та компактністю, що виділяє його серед стандартних офісних моніторів.
Asus ZenScreen Smart MS27UC оснащений портами DisplayPort, HDMI та USB Type-C з режимом DisplayPort Alt Mode, дозволяючи використовувати його як дисплей і одночасно заряджати підключені пристрої потужністю до 90 Вт.
Вбудовані функції смарт-ТВ включають Google TV, динаміки Harman Kardon потужністю 5 Вт, а також підтримку Bluetooth 5.2 та Wi-Fi. Можливості трансляції контенту представлені через Chromecast та Miracast.
Дисплей використовує 4K IPS панель з яскравістю 350 ніт (400 ніт для HDR), контрастністю 1000:1, кутами огляду 178 ° та частотою оновлення 60 Гц.
27-дюймовий монітор з роздільною здатністю 4K, доступний на світовому ринку за ціною 449 доларів США або 455 євро.
Asus NUC 14 Essential підтримує встановлення модуля пам’яті SO-DIMM DDR5-4800 та твердотельного накопичувача формату M.2 2280. Для підключення до мережі доступні гігабітний Ethernet та модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3, а за звук відповідає кодек Realtek ALC35. Також міні-ПК підтримує підключення до трьох 4K-дисплеїв.
Рекомендовані ціни Asus не оголошувалися, але вартість моделей у Європі вже помічена: версія на Intel N150 коштує близько 205 євро, а модель N250 оцінюється в 244 євро.
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