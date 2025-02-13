Asus Zenbook DUO нового поколения с двумя сенсорными OLED-экранами 3K уже в Украине13.02.25
Asus представила в Украине Zenbook DUO (2024) UX8406 — ультрапортативный ноутбук с двумя 14-дюймовыми OLED-дисплеями, которые можно развернуть на 180° и использовать как единый 19,8-дюймовый экран.
Новинка построена на базе Intel Core Ultra 9 285H, оснащена 32 ГБ LPDDR5X RAM и 2 ТБ SSD PCIe 4.0. Дисплеи ASUS Lumina поддерживают разрешение 3K, частоту 120 Гц и соотношение 16:10. Автономность обеспечивает аккумулятор на 75 Втч. В числе интерфейсов — два порта Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A и HDMI 2.1.
Asus Zenbook DUO комплектуется отсоединяемой Bluetooth-клавиатурой, что позволяет работать в разных режимах: классического ноутбука, двухэкранного устройства или настольного ПК. Корпус выполнен из переработанных материалов и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.
Стоимость Asus Zenbook DUO (UX8406CA) в Украине составляет 104 000 грн.
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Asus Zenbook DUO нового поколения с двумя сенсорными OLED-экранами 3K уже в Украине Asus OLED ноутбук события в Украине
Asus представила в Украине Zenbook DUO (2024) UX8406 — ультрапортативный ноутбук с двумя 14-дюймовыми OLED-дисплеями, которые можно развернуть на 180°
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