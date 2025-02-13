Asus Zenbook DUO нового покоління із двома сенсорними OLED-екранами 3K вже в Україні13.02.25
Asus представила в Україні Zenbook DUO (2024) UX8406 — ультрапортативний ноутбук із двома 14-дюймовими OLED-дисплеями, які можна розгорнути на 180° та використовувати як єдиний 19,8-дюймовий екран.
Новинка побудована на базі Intel Core Ultra 9 285H, оснащена 32 ГБ LPDDR5X RAM та 2 ТБ SSD PCIe 4.0. Дисплеї ASUS Lumina підтримують роздільну здатність 3K, частоту 120 Гц та співвідношення 16:10. Автономність забезпечує акумулятор на 75 Втч. Серед інтерфейсів – два порти Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A і HDMI 2.1.
Asus Zenbook DUO комплектується Bluetooth-клавіатурою, що від’єднується, що дозволяє працювати в різних режимах: класичного ноутбука, двоекранного пристрою або настільного ПК. Корпус виконаний із перероблених матеріалів та відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H.
Вартість Asus Zenbook DUO (UX8406CA) в Україні складає 104 000 грн.
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Asus Zenbook DUO нового покоління із двома сенсорними OLED-екранами 3K вже в Україні Asus OLED ноутбук події в Україні
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