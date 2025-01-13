Asus выпустит 24 модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 в сериях ROG Astral, ROG Strix, TUF Gaming и Prime13.01.25
Компания Asus представила новую линейку видеокарт на базе архитектуры Nvidia Blackwell — GeForce RTX 50. Среди новинок выделяется ультимативная серия ROG Astral, предлагающая как воздушное, так и жидкостное охлаждение для энтузиастов и геймеров. Остальные видеокарты распределены между линейками ROG Strix, Asus TUF Gaming и ASUS Prime.
Серия ROG Astral получила первые в своем роде видеокарты с четырьмя вентиляторами, что обеспечивает на 20% больший воздушный поток и давление по сравнению с предыдущими трехвентиляторными моделями. Это снижает горячие точки и повышает тактовые частоты. Дополнительно применена испарительная камера Asus с усовершенствованными тепловыми трубками для лучшего отвода тепла.
Для улучшения теплопередачи между GPU и радиатором в ROG Astral используется фазосменная термопрокладка. Она разжижается при нагревании, заполняя неровности и обеспечивая оптимальный контакт, что улучшает охлаждение и повышает долговечность. Для жидкостного охлаждения модель ROG Astral LC GeForce RTX 5090 оснащена холодной пластиной и радиатором на 360 мм.
Модели серии ROG Astral
- ROG Astral LC GeForce RTX 5090 / OC Edition
- ROG Astral GeForce RTX 5090 / OC Edition
- ROG Astral GeForce RTX 5080 / OC Edition
Asus ROG Strix — производительность и стиль Линейка ROG Strix предлагает вентилируемый экзоскелет для лучшего охлаждения, фазосменные термопрокладки и переключатель Dual BIOS. Поддерживается синхронизация подсветки Aura Sync.
Модели ROG Strix
- ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti / OC Edition
- ROG Strix GeForce RTX 5070 / OC Edition (скоро в продаже)
Asus TUF Gaming — надежность и долговечность Серия TUF Gaming известна своей военной надежностью. Применены фазосменные термоинтерфейсы, покрытия PCB, компоненты военного класса и металлические конденсаторы TUF 5K.
Модели TUF Gaming:
- TUF Gaming GeForce RTX 5090 / OC Edition
- TUF Gaming GeForce RTX 5080 / OC Edition
- TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti / OC Edition
- TUF Gaming GeForce RTX 5070 / OC Edition
Asus Prime — компактность и доступность Линейка Prime предназначена для компактных ПК, оснащена трефановой системой охлаждения и испарительной камерой в моделях RTX 5080.
Модели Prime:
- Prime GeForce RTX 5080 / OC Edition
- Prime GeForce RTX 5070 Ti / OC Edition
- Prime GeForce RTX 5070 / OC Edition
Интеграция с блоками питания и AI Все видеокарты серии GeForce RTX 50 совместимы с блоками питания ROG Thor III и ROG Strix Platinum, поддерживающими стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.0. ASUS рекомендует блоки с технологией GPU-First для стабилизации напряжения и GaN MOSFET для повышения эффективности. Также представлено приложение MuseTree для создания изображений с помощью AI.
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