Asus выпустит 24 модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 в сериях ROG Astral, ROG Strix, TUF Gaming и Prime

Компания Asus представила новую линейку видеокарт на базе архитектуры Nvidia Blackwell — GeForce RTX 50. Среди новинок выделяется ультимативная серия ROG Astral, предлагающая как воздушное, так и жидкостное охлаждение для энтузиастов и геймеров. Остальные видеокарты распределены между линейками ROG Strix, Asus TUF Gaming и ASUS Prime.

Серия ROG Astral получила первые в своем роде видеокарты с четырьмя вентиляторами, что обеспечивает на 20% больший воздушный поток и давление по сравнению с предыдущими трехвентиляторными моделями. Это снижает горячие точки и повышает тактовые частоты. Дополнительно применена испарительная камера Asus с усовершенствованными тепловыми трубками для лучшего отвода тепла.

Для улучшения теплопередачи между GPU и радиатором в ROG Astral используется фазосменная термопрокладка. Она разжижается при нагревании, заполняя неровности и обеспечивая оптимальный контакт, что улучшает охлаждение и повышает долговечность. Для жидкостного охлаждения модель ROG Astral LC GeForce RTX 5090 оснащена холодной пластиной и радиатором на 360 мм.

Модели серии ROG Astral

ROG Astral LC GeForce RTX 5090 / OC Edition

ROG Astral GeForce RTX 5090 / OC Edition

ROG Astral GeForce RTX 5080 / OC Edition

Asus ROG Strix — производительность и стиль Линейка ROG Strix предлагает вентилируемый экзоскелет для лучшего охлаждения, фазосменные термопрокладки и переключатель Dual BIOS. Поддерживается синхронизация подсветки Aura Sync.

Модели ROG Strix

ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti / OC Edition

ROG Strix GeForce RTX 5070 / OC Edition (скоро в продаже)

Asus TUF Gaming — надежность и долговечность Серия TUF Gaming известна своей военной надежностью. Применены фазосменные термоинтерфейсы, покрытия PCB, компоненты военного класса и металлические конденсаторы TUF 5K.

Модели TUF Gaming:

TUF Gaming GeForce RTX 5090 / OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5080 / OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti / OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5070 / OC Edition

Asus Prime — компактность и доступность Линейка Prime предназначена для компактных ПК, оснащена трефановой системой охлаждения и испарительной камерой в моделях RTX 5080.

Модели Prime:

Prime GeForce RTX 5080 / OC Edition

Prime GeForce RTX 5070 Ti / OC Edition

Prime GeForce RTX 5070 / OC Edition

Интеграция с блоками питания и AI Все видеокарты серии GeForce RTX 50 совместимы с блоками питания ROG Thor III и ROG Strix Platinum, поддерживающими стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.0. ASUS рекомендует блоки с технологией GPU-First для стабилизации напряжения и GaN MOSFET для повышения эффективности. Также представлено приложение MuseTree для создания изображений с помощью AI.