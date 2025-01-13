Asus випустить 24 моделі відеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 у серіях ROG Astral, ROG Strix, TUF Gaming та Prime

Компанія Asus представила нову лінійку відеокарт на базі архітектури Nvidia Blackwell – GeForce RTX 50. Серед новинок виділяється ультимативна серія ROG Astral, що пропонує як повітряне, так і рідинне охолодження для ентузіастів та геймерів. Інші відеокарти розподілені між лінійками ROG Strix, Asus TUF Gaming та ASUS Prime.

Серія ROG Astral отримала перші у своєму роді відеокарти з чотирма вентиляторами, що забезпечує на 20% більший повітряний потік та тиск у порівнянні з попередніми тривентиляторними моделями. Це знижує гарячі точки та підвищує тактові частоти. Додатково застосовано випарну камеру Asus з удосконаленими тепловими трубками для кращого відведення тепла.

Для покращення теплопередачі між GPU та радіатором у ROG Astral використовується фазосмінна термопрокладка. Вона розріджується при нагріванні, заповнюючи нерівності та забезпечуючи оптимальний контакт, що покращує охолодження та підвищує довговічність. Для охолодження рідини модель ROG Astral LC GeForce RTX 5090 оснащена холодною пластиною і радіатором на 360 мм.

Моделі серії ROG Astral

ROG Astral LC GeForce RTX 5090 / OC Edition

ROG Astral GeForce RTX 5090 / OC Edition

ROG Astral GeForce RTX 5080 / OC Edition

Asus ROG Strix – продуктивність та стиль Лінійка ROG Strix пропонує вентильований екзоскелет для кращого охолодження, фазозмінні термопрокладки та перемикач Dual BIOS. Підтримується синхронізація підсвічування Aura Sync.

Моделі ROG Strix

ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti/OC Edition

ROG Strix GeForce RTX 5070/OC Edition (скоро у продажу)

Asus TUF Gaming – надійність та довговічність Серія TUF Gaming відома своєю військовою надійністю. Застосовано фазозмінні термоінтерфейси, покриття PCB, компоненти військового класу та металеві конденсатори TUF 5K.

Моделі TUF Gaming:

TUF Gaming GeForce RTX 5090/OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5080/OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti/OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5070/OC Edition

Asus Prime — компактність і доступність Лінійка Prime призначена для компактних ПК, оснащена системою трефанування охолодження і випарною камерою в моделях RTX 5080.

Моделі Prime:

Prime GeForce RTX 5080/OC Edition

Prime GeForce RTX 5070 Ti/OC Edition

Prime GeForce RTX 5070/OC Edition

Інтеграція з блоками живлення та AI Усі відеокарти серії GeForce RTX 50 сумісні з блоками живлення ROG Thor III та ROG Strix Platinum, що підтримують стандарти ATX 3.1 та PCIe 5.0. ASUS рекомендує блоки з технологією GPU-First для стабілізації напруги та GaN MOSFET для підвищення ефективності. Також представлено програму MuseTree для створення зображень за допомогою AI.