Asus показала док-станцию ROG XG Station 3 для видеокарт — производительность близкая к полной

На выставке Computex 2025 компания Asus анонсировала новую версию внешней док-станции для видеокарт — ROG XG Station 3. Устройство получило современный интерфейс Thunderbolt 5, что позволяет подключать мощные дискретные графические ускорители к ноутбукам и компактным ПК. Предыдущее поколение этой станции выходило ещё в 2016 году.

По данным Asus, переход на Thunderbolt 5 с пропускной способностью 80 Гбит/с обеспечил значительный прирост производительности по сравнению с решениями на базе Thunderbolt 3 и 4 (40 Гбит/с) и даже OCuLink (64 Гбит/с).

В демонстрационных материалах компания сравнивает производительность GeForce RTX 4090, установленной в Asus ROG XG Station 3, с результатами той же карты в составе настольного ПК. Разница в быстродействии не превышает 20%, а в некоторых сценариях производительность оказывается близкой к полной.

Станция оснащена встроенным блоком питания (мощность не уточняется), фирменной RGB-подсветкой ASUS Aura Sync и тремя портами USB 3.2 Gen2 Type‑C. Заявлена совместимость с видеокартами серий GeForce RTX 50 и Radeon RX 9000, включая модели стандарта BTF с разъёмом питания GC-HPWR.