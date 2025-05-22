Asus показала док-станцию ROG XG Station 3 для видеокарт — производительность близкая к полной22.05.25
На выставке Computex 2025 компания Asus анонсировала новую версию внешней док-станции для видеокарт — ROG XG Station 3. Устройство получило современный интерфейс Thunderbolt 5, что позволяет подключать мощные дискретные графические ускорители к ноутбукам и компактным ПК. Предыдущее поколение этой станции выходило ещё в 2016 году.
По данным Asus, переход на Thunderbolt 5 с пропускной способностью 80 Гбит/с обеспечил значительный прирост производительности по сравнению с решениями на базе Thunderbolt 3 и 4 (40 Гбит/с) и даже OCuLink (64 Гбит/с).
В демонстрационных материалах компания сравнивает производительность GeForce RTX 4090, установленной в Asus ROG XG Station 3, с результатами той же карты в составе настольного ПК. Разница в быстродействии не превышает 20%, а в некоторых сценариях производительность оказывается близкой к полной.
Станция оснащена встроенным блоком питания (мощность не уточняется), фирменной RGB-подсветкой ASUS Aura Sync и тремя портами USB 3.2 Gen2 Type‑C. Заявлена совместимость с видеокартами серий GeForce RTX 50 и Radeon RX 9000, включая модели стандарта BTF с разъёмом питания GC-HPWR.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Oppo Enco Buds3 Pro – свежая модель в линейке наушников компании с обновлённым дизайном и хорошей автономностью. Расскажем подробнее.
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Asus показала док-станцию ROG XG Station 3 для видеокарт — производительность близкая к полной Asus Computex видеокарта док-станция
На Computex 2025 компания Asus анонсировала новую версию внешней док-станции для видеокарт — ROG XG Station 3
Acer Predator Helios 18 с видеокартой Nvidia GeForce RTX 5080 уже в Украине. Цена — 290 000 грн Acer события в Украине
Acer сообщила о выходе на украинский рынок новых игровых ноутбуков Predator Helios 18 (PH18-73), оснащённых видеокартой GeForce RTX 5080 Laptop
Asus показала док-станцию ROG XG Station 3 для видеокарт — производительность близкая к полной
Acer Predator Helios 18 с видеокартой Nvidia GeForce RTX 5080 уже в Украине. Цена — 290 000 грн
Наушники Oppo Enco Clip весом менее 6 г имеют 42 часа автономнсоти
Bitcoin снова побил рекорд — стоимость превысила $111 000
Fractal Design выпускает корпуса Meshify 3 и Meshify 3 XL
Nvidia показала новые решения для центров обработки данных
Doom: The Dark Ages установила рекорд серии за первую неделю
Google обогнала IBM по количеству патентов в области ИИ
Мониторы Acer на Computex 2025: Predator, Nitro и ProCreator
Huawei представила ноутбуки со складными и сенсорными OLED-дисплеями
Windows 11 получит новый значок на панели задач