Asus показала док-станцію ROG XG Station 3 для відеокарт – продуктивність близька до повної22.05.25
На виставці Computex 2025 компанія Asus анонсувала нову версію зовнішньої док-станції для відеокарт – ROG XG Station 3. Пристрій отримав сучасний інтерфейс Thunderbolt 5, що дозволяє підключати потужні дискретні графічні прискорювачі до ноутбуків та компактних ПК. Попереднє покоління цієї станції виходило ще 2016 року.
За даними Asus, перехід на Thunderbolt 5 із пропускною спроможністю 80 Гбіт/с забезпечив значний приріст продуктивності порівняно з рішеннями на базі Thunderbolt 3 та 4 (40 Гбіт/с) і навіть OCuLink (64 Гбіт/с).
У демонстраційних матеріалах компанія порівнює продуктивність GeForce RTX 4090, встановлену в Asus ROG XG Station 3, з результатами тієї ж карти у складі настільного ПК. Різниця у швидкодії не перевищує 20%, а в деяких сценаріях продуктивність виявляється близькою до повної.
Станція оснащена вбудованим блоком живлення (потужність не уточнюється), фірмовим RGB-підсвічуванням ASUS Aura Sync та трьома портами USB 3.2 Gen2 Type-C. Заявлено сумісність із відеокартами серій GeForce RTX 50 та Radeon RX 9000, включаючи моделі стандарту BTF з роз’ємом живлення GC-HPWR.
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