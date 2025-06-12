Asus и Microsoft представили портативную консоль ROG Xbox Ally

На Xbox Games Showcase 2025 Microsoft официально анонсировала Xbox Ally — новую портативную консоль, созданную в сотрудничестве с Asus ROG. Ранее устройство было известно под кодовым названием Project Kennan.

Консоль работает на адаптированной версии Windows 11, оптимизированной для сенсорного управления и работы с геймпадом. Планируется выпуск двух моделей: базовой Xbox Ally и более мощной версии Xbox Ally X. Старшая модель будет оснащена процессором AMD Ryzen AI Z2 Extreme с нейропроцессором, способным выполнять вычисления производительностью 50 TOPS. В то время как базовая версия получит чип Z2 A с упрощенной графикой.

Обе модели оснащены 7-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium. В Xbox Ally X установлен восьмиядерный процессор Zen 5 и видеоускоритель RDNA 3.5 с 16 ядрами, а в базовой версии — четырехъядерный Zen 2 и GPU RDNA 2 с 8 ядрами.

Система работает под управлением Windows 11 Home с обновленным приложением Xbox, которое объединяет игры из различных библиотек — Steam, Epic Games, GoG, Ubisoft Connect, Battle.net и других. Консоль поддерживает запуск игр как локально, так и через облачный сервис Xbox Cloud Gaming.

Дизайн Xbox Ally выполнен в стилистике контроллеров Xbox Series X|S и получил усовершенствованные триггеры с тактильной отдачей для более реалистичных ощущений в играх.

Ожидается, что обе модели поступят в продажу к рождественским праздникам 2025 года. Цены пока не объявлены.