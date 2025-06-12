Asus та Microsoft представили портативну консоль ROG Xbox Ally

На Xbox Games Showcase 2025 Microsoft офіційно анонсувала Xbox Ally – нову портативну консоль, створену у співпраці з Asus ROG. Раніше пристрій був відомий під кодовою назвою Project Kennan.

Консоль працює на адаптованій версії Windows 11, оптимізованої для сенсорного керування та роботи з геймпадом. Планується випуск двох моделей: базової Xbox Ally та потужнішої версії Xbox Ally X. Старша модель буде оснащена процесором AMD Ryzen AI Z2 Extreme з нейропроцесором, здатним виконувати обчислення продуктивністю 50 TOPS. У той час, як базова версія отримає чіп Z2 A зі спрощеною графікою.

Обидві моделі оснащені 7-дюймовим IPS LCD-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD, частотою оновлення 120 Гц та підтримкою технології AMD FreeSync Premium. У Xbox Ally X встановлений восьмиядерний процесор Zen 5 і відеоприскорювач RDNA 3.5 з 16 ядрами, а в базовій версії чотириядерний Zen 2 і GPU RDNA 2 з 8 ядрами.

Система працює під керуванням Windows 11 Home з оновленою програмою Xbox, яка об’єднує ігри з різних бібліотек – Steam, Epic Games, GoG, Ubisoft Connect, Battle.net та інших. Консоль підтримує запуск ігор як локально, так і через Xbox Cloud Gaming.

Дизайн Xbox Ally виконаний у стилістиці контролерів Xbox Series X|S та отримав удосконалені тригери з тактильною віддачею для більш реалістичних відчуттів в іграх.

Очікується, що обидві моделі надійдуть у продаж до різдвяних свят 2025 року. Ціни поки що не оголошені.