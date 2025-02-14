Asus Cobble — стильный корпус для SSD14.02.25
Asus представила на украинском рынке контейнер для твердотельных накопителей под названием Cobble. Устройство получило корпус, дизайн которого напоминает камень, и совместимо с SSD формата M.2, поддерживая как PCIe-, так и SATA-накопители длиной 42, 60 и 80 мм. Габариты ASUS Cobble составляют 129 × 44,4 × 16,6 мм, вес – около 94 граммов.
Asus Cobble оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-C, обеспечивающим скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Среди ключевых особенностей – крышка Q-Latch и безвинтовой замок, позволяющие установить накопитель без использования инструментов, а также встроенная термопрокладка для эффективного охлаждения. Корпус защищён от пыли и влаги по стандарту IP55. На украинском рынке устройство доступно в сером и черном цветах по цене 1499 гривен.
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