Asus Cobble – стильний корпус для SSD14.02.25
Asus представила на українському ринку контейнер для твердотільних накопичувачів під назвою Cobble. Пристрій отримав корпус, дизайн якого нагадує камінь, і сумісний з SSD формату M.2, підтримуючи як PCIe-, так і SATA-накопичувачі довжиною 42, 60 і 80 мм. Габарити ASUS Cobble становлять 129×44,4×16,6 мм, вага – близько 94 грамів.
Asus Cobble оснащений інтерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-C, який забезпечує швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с. Серед ключових особливостей – кришка Q-Latch та безгвинтовий замок, що дозволяють встановити накопичувач без використання інструментів, а також вбудовану термопрокладку для ефективного охолодження. Корпус захищений від пилу та вологи за стандартом IP55. На українському ринку пристрій доступний у сірому та чорному кольорах за ціною 1499 гривень.
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