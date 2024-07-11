ASRock выпустит видеокарты на базе Intel Arc A770 и A750 в версии Challenger SE

Компания ASRock расширила ассортимент видеокарт на графических процессорах Intel, представив обновленные варианты Arc A770 и A750 в модификации Challenger SE (Second Edition). Основные отличия новых моделей от выпущенных в прошлом году Challenger заключаются в дизайне системы охлаждения и светодиодной подсветке, которую можно отключить с помощью переключателя на торце.

Видеокарта ASRock Arc A770 Challenger SE предлагается только в версии с 16 гигабайтами памяти GDDR6, тогда как у Arc A750 стандартный объем видеопамяти составляет 8 ГБ. Обе видеокарты оснащены заводским разгоном графического процессора: у старшей модели частота boost-режима GPU увеличена с 2,1 до 2,15 ГГц, а у младшей — с 2,05 до 2,2 ГГц.

Для вывода изображения можно использовать три интерфейса DisplayPort 2.0 и один HDMI 2.0b. Новинки занимают три слота расширения в системном блоке и требуют подключения дополнительного питания через два 8-контактных разъема PCI-E Power.

Видеокарты ASRock Arc A750/A770 Challenger SE поступят в продажу в этом месяце. Хотя рекомендованные цены не были объявлены, в Японии старшая модель оценивается в 52,8 тыс. иен (примерно $370), а Arc A750 Challenger SE стоит 37,8 тыс. иен (около $265).