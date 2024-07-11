ASRock випустить відеокарти на базі Intel Arc A770 та A750 у версії Challenger SE

Компанія ASRock розширила асортимент відеокарт на графічних процесорах Intel, представивши оновлені варіанти Arc A770 та A750 у модифікації Challenger SE (Second Edition). Основні відмінності нових моделей від випущених торік Challenger полягають у дизайні системи охолодження та світлодіодному підсвічуванні, яке можна відключити за допомогою перемикача на торці.

Відеокарта ASRock Arc A770 Challenger SE пропонується лише у версії з 16 гігабайтами пам’яті GDDR6, тоді як Arc A750 стандартний об’єм відеопам’яті становить 8 ГБ. Обидві відеокарти оснащені заводським розгоном графічного процесора: у старшої моделі частота boost-режиму GPU збільшена з 2,1 до 2,15 ГГц, а молодша — з 2,05 до 2,2 ГГц.

Для виведення зображення можна використовувати три інтерфейси DisplayPort 2.0 та один HDMI 2.0b. Новинки займають три слоти розширення в системному блоці і вимагають підключення додаткового живлення через два 8-контактні роз’єми PCI-E Power.

Відеокарти ASRock Arc A750/A770 Challenger SE надійдуть у продаж цього місяця. Хоча рекомендовані ціни не були оголошені, в Японії старша модель оцінюється в 52,8 тис. єн (приблизно $370), а Arc A750 Challenger SE коштує 37,8 тис. єн (близько $265).