Лучшие игровые ноутбуки 2024 года. В каких Core i9 и RTX 4090 лучше для учебы?23.08.24
Близится осень и уже скоро придет пора выбирать ноутбук для учебы. Back to school – понятие растяжимое. Для кого-то это период обучения в школе, где нужен простой и надежный ноутбук для набора текстов и видео. Для кого-то, это более подготовленная рабочая станция которая должна тянуть компилирование кода. Есть и третий вариант, когда днем это устройство используется в условно рабочих целях, а по вечерам и ночью для игр.
Так и получается, что ноутбук для старшеклассника должен иметь дискретную видеокарту да процессор помощнее. Зачем? Для набора рефератов, копирования текстов, открытия сразу трех вкладок браузера, раскладывания пасьянса на парах…
Если серьёзно, попробуем составить рейтинг игровых ноутбуков 2024 года в различных классах.
Как мы выбирали ноутбуки
Ультимативный класс с самыми топовыми моделями процессора и видеоускорителя (i9 и 4090. Высокий – также топовые модели, но без кратной переплаты за несколько fps (i7 и 4080. Средний класс, куда не попадет 4070 из-за своей цены, но это будут хорошо сбалансированные модели (i5 и 4060). И, эконом – доступные игровые ноутбуки, дешевле которых только модели предыдущих годов (i5 но с 4050).
К слову, покупать ноутбук прошлых лет идея не такая уж плохая. Некоторые предыдущие процессоры славились хорошим сочетанием производительности и энерго эффективности. А видеокарты RTX 3000-серии до сих пор могут порадовать в игр… производительности для разных учебных задач.
Disclaimer
Этот материал составлен нашими редакторами. Никто из вендоров или магазинов не спонсировал его и не принимал непосредственное участие в составлении рейтинга.Надеемся, что это временное:)
Ультра
Любопытно что тут моделей 2023 года втрое больше, чем 2024. Также можно выбирать между платформой Intel и AMD.
ASUS ROG Strix Scar 18 G834JY (2023)
Дисплей: 18″; IPS-level; 2560×1600; 240 Гц
Процессор: Intel Core i9-13980HX;2,2 (Turbo 5,6) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090, 16 ГБ GDDR6
ОЗУ: 32 ГБ DDR
SSD: 8000 ГБ
ОС: Windows 11 Pro
Вес: 3,1 кг
Цена: 260 000 грн
MSI Titan GT77HX 13VI-042US (TITANGT7713042) (2023 год)
Дисплей: 17,3″;IPS;3840×2160;144 Гц
Процессор: Intel Core i9-13980HX;2,2 (Turbo 5,6) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090, 16 ГБ GDDR6
ОЗУ: 128 ГБ; DDR5
SSD: 4000 ГБ
ОС: Windows 11 Pro
Вес: 3.3 кг
Цена: 265 000 грн
А вот самым доступным из топовейших ноутов 2024 года оказался…
HP OMEN 17-ck2001ua (827S8EA) (2024 год)
Дисплей: 17,3″;IPS;2560×1440;240 Гц
Процессор: Intel Core i9-13900HX;2,2 (Turbo 5,4) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090, 16 GB GDDR6
ОЗУ: 32 ГБ; DDR5
SSD: 2000 ГБ
ОС: Windows 11 Home
Вес: 2,78 кг
Цена: 170 000 грн
Высокий
HP OMEN 17-ck2009ua (825H8EA) (2024 год)
Дисплей: 17,3″;IPS;2560×1440;240 Гц
Процессор: Intel Core i7-13700HX;2,1 (Turbo 5,0) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080, 12 GB GDDR6ОЗП: 32 ГБ;DDR5
SSD: 2000 ГБ
ОС: Windows 11 Home
Вес: 2,78 кг
Цена: 137 000 грн
Внезапно, но моделей на AMD Ryzen 7 с 4080 – официальных нет. Ее ставят также с более мощными Ryzen 9 и среди официальных есть лишь одна модель.
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D G733PZV (2024 год)
Дисплей: 17,3″;IPS-level;2560×1440;240 Гц
Процессор: AMD Ryzen 9 7945HX;2,5 (Turbo 5,4) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080, 12 ГБ GDDR6
ОЗП: 32 ГБ;DDR5SSD: 2000 ГБ
ОС: Windows 11 Pro
Вес: 3 кг
Цена: 135 000 грн
Средний
ASUS VivoBook Pro 15 OLED K6502VV (2023 год)
Дисплей: 15,6″;OLED;2880×1620;120 Гц
Процессор: Intel Core i5-13500H;2,6 (Turbo 4,7) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 ГБ GDDR6
ОЗП: 16 ГБ;DDR5
SSD: 512 ГБОС: DOS
Вес: 1,8 кг
Цена: 62 000 грн
Acer Nitro 16 AN16-42-R287 (2024 год)
Дисплей: 16″;IPS;1920×1200;165 Гц
Процессор: AMD Ryzen 7 8845HS;3,8 (Turbo 5,1) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 ГБ GDDR6
ОЗП: 32 ГБ;DDR5
SSD: 1000 ГБОС: DOS
Вес: 2,65 кг
Цена: 65 000 грн
Бюджетные
Отберем модели главных вендоров украинского рынка.
MSI Thin 15 B12V Cosmos Gray (B12UC-1884XUA) (2024 год)
Дисплей: 15,6″;IPS;1920×1080;144 Гц
Процессор: Intel Core i5-12450H;2,0 (Turbo 4,4) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 4 ГБ GDDR6
ОЗП: 16 ГБ;DDR4
SSD: 512 ГБОС: DOS
Вес: 1,86 кг
Цена: 37 000 грн
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R4WW (NH.QSGEU.002)
Дисплей: 15,6″;IPS;1920×1080;144 Гц
Процессор: AMD Ryzen 5 7535HS;3,3 (Turbo 4,55) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 ГБ GDDR6
ОЗП: 16 ГБ;DDR5
SSD: 512 ГБ
ОС: DOS
Вес: 2,1 кг
Цена: 39 000 грн
ASUS TUF Gaming A15 FA507NU
Дисплей: 15,6″;IPS-level;1920×1080;144 Гц
Процессор: AMD Ryzen 5 7535HS;3,3 (Turbo 4,55) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 ГБ GDDR6
ОЗП: 16 ГБ;DDR5
SSD: 512 ГБ
ОС: DOS
Вес: 2,2 кг
Цена: 41 000 грн
GIGABYTE G5 MF5 (G5_MF5-H2KZ354KD)
Дисплей: 15,6″;IPS;1920×1080;144 Гц
Процессор: Intel Core i7-13620H;2,4 (Turbo 4,9) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 ГБ GDDR6
ОЗП: 16 ГБ;DDR5SSD: 1000 ГБ
ОС: DOS
Вес: 2,08 кг
Цена: 43 000 грн
Lenovo LOQ 15IRH8 Storm Grey (82XV00K7RA)
Дисплей: 15,6″;IPS;1920×1080;144 Гц
Процессор: Intel Core i5-12450H;2,0 (Turbo 4,4) ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 ГБ GDDR6
ОЗП: 16 ГБ;DDR5
SSD: 512 ГБ
ОС: DOS
Вес: 2,4 кг
Цена: 44 000 грн
Редактор
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Лучшие игровые ноутбуки 2024 года. В каких Core i9 и RTX 4090 лучше для учебы?
Ноутбук для школьника должен иметь дискретную видеокарту да процессор помощнее. Зачем? Для набора рефератов, копирования текстов, открытия сразу трех вкладок браузера, раскладывания пасьянса на парах…
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