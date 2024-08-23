Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?

Осінь наближається, і незабаром настане час вибрати ноутбук для вивчення. Back to school – концепція широка. Для деяких це період навчання в школі, де потрібен простий і надійний ноутбук для набору тексту та перегляду відео. Для деяких це більш підготовлена ​​робоча станція, яка має тягнути компіляцію коду. Існує третій варіант, коли пристрій використовується для умовно робочих цілей протягом дня, а вечорами та ночами для ігор.

Так і з’ясовується, що ноутбук для учня середньої школи повинен мати дискретну відеокарту, а процесор має бути достатньо потужним. Навіщо? Для набору нарисів, копіювання текстів, відкриття відразу три вкладки браузера, викладаючи пасьянс парами…

Якщо серйозно, давайте таки спробуємо скласти рейтинг ігрових ноутбуків у 2024 році в різних цінових діапазонах.

Як ми вибрали ноутбуки

Ультра-клас з найбільш потужними моделями процесора та відео-прискорювача i9 та 4090. Високий клас також буде об’єднувати топ-моделі, але без кратної переплати за кілька кадрів в секунду – достатньо Core i7 та 4080. Середній клас, де все ж вже не буде 4070 через ціну, але це будуть вже добре збалансовані моделі (i5 та 4060).

До речі, купувати ноутбук минулих років не так вже й стрьомно. Деякі попередні процесори славилися хорошим співвідношенням продуктивності та енергоефективності. А відеокартами серії RTX 3000 все ще можна задовольнитися в ігр… шкільких завданнях.

Цей матеріал складено нашими редакторами. Жоден з постачальників або магазинів не спонсорував його і не брав прямої участі у складанні рейтингу.

Ультра-рефератна машина

Цікаво, що втричі більше моделей 2023 року, ніж 2024 р. Ви також можете вибрати між платформою Intel та AMD.

ASUS ROG Strix 18 G834JY (2023)

Дисплей: 18 “; IPS-рівень; 2560×1600; 240 Гц

Процесор: Intel Core I9-13980HX;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090, 16 GB GDDR6

Оперативна пам’ять: 32 Гб DDR

SSD: 8000 Гб

ОС: Windows 11 Pro

Вага: 3,1 кг

Ціна: 260 000 грн.

MSI Titan GT77HX 13VI-042US (2023)

Дисплей: 17.3 “; IPS; 3840×2160; 144 Гц

Процесор: Intel Core I9-13980HX;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090, 16 GB GDDR6

Рам: 128 ГБ; DDR5

SSD: 4000 Гб

ОС: Windows 11 Pro

Вага: 3,3 кг

Ціна: 265 000 грн.

Але найдоступніші з тематичних ноутбуків 2024 року виявилися …

HP OMEN 17-KK2001UA (827S8EA) (2024)

Дисплей: 17.3 “; IPS; 2560×1440; 240 Гц

Процесор: Intel Core I9-13900HX;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090, 16 GB GDDR6

Рам: 32 Гб; DDR5

SSD: 2000 Гб

ОС: Windows 11 Home

Вага: 2,78 кг

Ціна: 170 000 грн.

Високий рівень для трьох вкладок браузера

HP OMEN 17-KK2009UA (825H8EA) (2024)

Дисплей: 17.3 “; IPS; 2560×1440; 240 Гц

Процесор: Intel Core I7-13700HX;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080, 12 ГБ GDDR6OZP: 32 ГБ;

SSD: 2000 Гб

ОС: Windows 11 Home

Вага: 2,78 кг

Ціна: 137 000 грн.

Раптово не виявилось моделей на AMD Ryzen 7 з RTX 4080. Ця відеокарта встановлюються з більш потужним Ryzen 9. Офіційних дуже мало.

ASUS ROG Strix 17 x3d g733pzv (2024)

Дисплей: 17.3 “; IPS-рівень; 2560×1440; 240 Гц

Процесор: AMD Ryzen 9 7945HX;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080, 12 GB GDDR6

OPP: 32 ГБ;

ОС: Windows 11 Pro

Вага: 3 кг

Ціна: 135 000 грн.

Середній для всього

ASUS Vivobook Pro 15 OLED K6502V (2023)

Дисплей: 15.6 “; OLED; 2880×1620; 120 Гц

Процесор: Intel Core I5-13500H;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 GB GDDR6

OZP: 16 Гб;

SSD: 512 ГБО: DOS

Вага: 1,8 кг

Ціна: 62 000 грн

Acer Nitro 16 AN16-42-R287 (2024)

Дисплей: 16 “; IPS; 1920×1200; 165 Гц

Процесор: AMD Ryzen 7 8845HS;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 GB GDDR6

OZP: 32 ГБ;

SSD: 1000 ГБО: DOS

Вага: 2,65 кг

Ціна: 65 000 грн.

Бюджетні розваги

Найгарячіший клас, він дуже насичений, тому відберемо моделі різних вендорів.

MSI Thin 15 B12V Cosmos Grey (B12UC-1884XUA) (2024)

Дисплей: 15.6 “; IPS; 1920×1080; 144 Гц

Процесор: Intel Core I5-12450H;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 4 GB GDDR6

OZP: 16 Гб;

SSD: 512 ГБО: DOS

Вага: 1,86 кг

Ціна: 37 000 грн.

Acer Nitro V 15 ANV15-41-R4WW (NH.QSGEU.002)

Дисплей: 15.6 “; IPS; 1920×1080; 144 Гц

Процесор: AMD Ryzen 5 7535HS;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6

OZP: 16 Гб;

SSD: 512 Гб

ОС: Дос

Вага: 2,1 кг

Ціна: 39 000 грн.

ASUS TUF Gaming A15 FA507NU

Дисплей: 15.6 “; IPS-рівень; 1920×1080; 144 Гц

Процесор: AMD Ryzen 5 7535HS;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6

OZP: 16 Гб;

SSD: 512 Гб

ОС: Дос

Вага: 2,2 кг

Ціна: 41 000 грн.

Gigabyte G5 MF5 (G5_MF5-H2KZ354KD)

Дисплей: 15.6 “; IPS; 1920×1080; 144 Гц

Процесор: Intel Core I7-13620H;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6

OPP: 16 ГБ;

ОС: Дос

Вага: 2,08 кг

Ціна: 43 000 грн.

Lenovo LOQ 15IRH8 Storm Grey (82xv00k7ra)

Дисплей: 15.6 “; IPS; 1920×1080; 144 Гц

Процесор: Intel Core I5-12450H;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6

OZP: 16 Гб;

SSD: 512 Гб

ОС: Дос

Вага: 2,4 кг

Ціна: 44 000 грн.

Михайло Чорновий

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