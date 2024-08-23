Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?23.08.24
Осінь наближається, і незабаром настане час вибрати ноутбук для вивчення. Back to school – концепція широка. Для деяких це період навчання в школі, де потрібен простий і надійний ноутбук для набору тексту та перегляду відео. Для деяких це більш підготовлена робоча станція, яка має тягнути компіляцію коду. Існує третій варіант, коли пристрій використовується для умовно робочих цілей протягом дня, а вечорами та ночами для ігор.
Так і з’ясовується, що ноутбук для учня середньої школи повинен мати дискретну відеокарту, а процесор має бути достатньо потужним. Навіщо? Для набору нарисів, копіювання текстів, відкриття відразу три вкладки браузера, викладаючи пасьянс парами…
Якщо серйозно, давайте таки спробуємо скласти рейтинг ігрових ноутбуків у 2024 році в різних цінових діапазонах.
Як ми вибрали ноутбуки
Ультра-клас з найбільш потужними моделями процесора та відео-прискорювача i9 та 4090. Високий клас також буде об’єднувати топ-моделі, але без кратної переплати за кілька кадрів в секунду – достатньо Core i7 та 4080. Середній клас, де все ж вже не буде 4070 через ціну, але це будуть вже добре збалансовані моделі (i5 та 4060).
До речі, купувати ноутбук минулих років не так вже й стрьомно. Деякі попередні процесори славилися хорошим співвідношенням продуктивності та енергоефективності. А відеокартами серії RTX 3000 все ще можна задовольнитися в ігр… шкільких завданнях.
Цей матеріал складено нашими редакторами. Жоден з постачальників або магазинів не спонсорував його і не брав прямої участі у складанні рейтингу.
Ультра-рефератна машина
Цікаво, що втричі більше моделей 2023 року, ніж 2024 р. Ви також можете вибрати між платформою Intel та AMD.
ASUS ROG Strix 18 G834JY (2023)
Дисплей: 18 “; IPS-рівень; 2560×1600; 240 Гц
Процесор: Intel Core I9-13980HX;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090, 16 GB GDDR6
Оперативна пам’ять: 32 Гб DDR
SSD: 8000 Гб
ОС: Windows 11 Pro
Вага: 3,1 кг
Ціна: 260 000 грн.
MSI Titan GT77HX 13VI-042US (2023)
Дисплей: 17.3 “; IPS; 3840×2160; 144 Гц
Процесор: Intel Core I9-13980HX;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090, 16 GB GDDR6
Рам: 128 ГБ; DDR5
SSD: 4000 Гб
ОС: Windows 11 Pro
Вага: 3,3 кг
Ціна: 265 000 грн.
Але найдоступніші з тематичних ноутбуків 2024 року виявилися …
HP OMEN 17-KK2001UA (827S8EA) (2024)
Дисплей: 17.3 “; IPS; 2560×1440; 240 Гц
Процесор: Intel Core I9-13900HX;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090, 16 GB GDDR6
Рам: 32 Гб; DDR5
SSD: 2000 Гб
ОС: Windows 11 Home
Вага: 2,78 кг
Ціна: 170 000 грн.
Високий рівень для трьох вкладок браузера
HP OMEN 17-KK2009UA (825H8EA) (2024)
Дисплей: 17.3 “; IPS; 2560×1440; 240 Гц
Процесор: Intel Core I7-13700HX;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080, 12 ГБ GDDR6OZP: 32 ГБ;
SSD: 2000 Гб
ОС: Windows 11 Home
Вага: 2,78 кг
Ціна: 137 000 грн.
Раптово не виявилось моделей на AMD Ryzen 7 з RTX 4080. Ця відеокарта встановлюються з більш потужним Ryzen 9. Офіційних дуже мало.
ASUS ROG Strix 17 x3d g733pzv (2024)
Дисплей: 17.3 “; IPS-рівень; 2560×1440; 240 Гц
Процесор: AMD Ryzen 9 7945HX;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080, 12 GB GDDR6
OPP: 32 ГБ;
ОС: Windows 11 Pro
Вага: 3 кг
Ціна: 135 000 грн.
Середній для всього
ASUS Vivobook Pro 15 OLED K6502V (2023)
Дисплей: 15.6 “; OLED; 2880×1620; 120 Гц
Процесор: Intel Core I5-13500H;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 GB GDDR6
OZP: 16 Гб;
SSD: 512 ГБО: DOS
Вага: 1,8 кг
Ціна: 62 000 грн
Acer Nitro 16 AN16-42-R287 (2024)
Дисплей: 16 “; IPS; 1920×1200; 165 Гц
Процесор: AMD Ryzen 7 8845HS;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 GB GDDR6
OZP: 32 ГБ;
SSD: 1000 ГБО: DOS
Вага: 2,65 кг
Ціна: 65 000 грн.
Бюджетні розваги
Найгарячіший клас, він дуже насичений, тому відберемо моделі різних вендорів.
MSI Thin 15 B12V Cosmos Grey (B12UC-1884XUA) (2024)
Дисплей: 15.6 “; IPS; 1920×1080; 144 Гц
Процесор: Intel Core I5-12450H;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 4 GB GDDR6
OZP: 16 Гб;
SSD: 512 ГБО: DOS
Вага: 1,86 кг
Ціна: 37 000 грн.
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R4WW (NH.QSGEU.002)
Дисплей: 15.6 “; IPS; 1920×1080; 144 Гц
Процесор: AMD Ryzen 5 7535HS;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6
OZP: 16 Гб;
SSD: 512 Гб
ОС: Дос
Вага: 2,1 кг
Ціна: 39 000 грн.
ASUS TUF Gaming A15 FA507NU
Дисплей: 15.6 “; IPS-рівень; 1920×1080; 144 Гц
Процесор: AMD Ryzen 5 7535HS;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6
OZP: 16 Гб;
SSD: 512 Гб
ОС: Дос
Вага: 2,2 кг
Ціна: 41 000 грн.
Gigabyte G5 MF5 (G5_MF5-H2KZ354KD)
Дисплей: 15.6 “; IPS; 1920×1080; 144 Гц
Процесор: Intel Core I7-13620H;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6
OPP: 16 ГБ;
ОС: Дос
Вага: 2,08 кг
Ціна: 43 000 грн.
Lenovo LOQ 15IRH8 Storm Grey (82xv00k7ra)
Дисплей: 15.6 “; IPS; 1920×1080; 144 Гц
Процесор: Intel Core I5-12450H;
Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6
OZP: 16 Гб;
SSD: 512 Гб
ОС: Дос
Вага: 2,4 кг
Ціна: 44 000 грн.
Редактор
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Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Ноутбук для школяра повинен мати дискретну відеокарту, а процесор має бути максимально потужним. Навіщо? Для писання рефератів, копіювання текстів, відкриття відразу трьох вкладок браузера, розкладання пасьянсу…
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