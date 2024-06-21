ARM – не всесильный. Samsung Galaxy Book 4 Edge не может запустить Fortnite, программы Adobe и даже Google Drive21.06.24
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Статьи & тесты
17.06.24
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
1910
Пока что Android Auto это по большей части про комфорт и безопасность использования данных со смартфона во время вождения. Но может ли развлекательная система авто стать более полезной?
17.06.24 | 05.55
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
14.06.24 | 05.03
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
10.06.24 | 06.10
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
03.06.24 | 05.02
Топ защищенных смартфонов 2024 года
27.05.24 | 05.29
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
20.05.24 | 05.01
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
17.05.24 | 05.02
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
13.05.24 | 04.44
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
10.05.24 | 05.13
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
06.05.24 | 05.14
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
03.05.24 | 05.11
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
29.04.24 | 05.01
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
26.04.24 | 05.40
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
22.04.24 | 06.05
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
17.04.24 | 05.11
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Новости
21.06.24 | 09.01
ARM – не всесильный. Samsung Galaxy Book 4 Edge не может запустить Fortnite, программы Adobe и даже Google DriveSamsung ноутбук
Samsung предупредила покупателей в Южной Корее о том, что некоторые популярные приложения не работают на Galaxy Book 4 Edge. В этот список входит много популярных приложений
21.06.24 | 07.50
В игру Starfield уже сыграли более 14 миллионов пользователей за 9 месяцевигры статистика
Игра Starfield, разработанная Bethesda Game Studios, вызвала неоднозначные отзывы после своего выхода в прошлом году. Несмотря на это, она смогла привлечь значительное количество игроков, и аудитория продолжает расти
21.06.24 | 09.01
ARM – не всесильный. Samsung Galaxy Book 4 Edge не может запустить Fortnite, программы Adobe и даже Google Drive
20.06.24 | 19.06
Летняя распродажа в GOG со скидками до 95% на 6000 игр
20.06.24 | 18.02
Смартфон Tecno Spark 20 Pro 5G за 190 долларов получил дисплей 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 6080 и камеру 108 Мпикс
20.06.24 | 17.01
Thales откроет производство в Украине
20.06.24 | 16.17
Бюджетный смартфон Vivo Y28 с MediaTek Helio G85, аккумулятором на 6000 мАч стоит $200
20.06.24 | 14.59
Кому подойдет iPhone 11
20.06.24 | 14.25
В Gmail теперь доступна упрощенная панель инструментов
20.06.24 | 13.30
Игровая мышка Lenovo Legion M6X Pro с тремя режимами подключения и сенсором PixArt PAW3395 стоит $21
20.06.24 | 12.40
Оформить YouTube Premium теперь не удастся через VPN
20.06.24 | 11.32
Минобороны Украины запустило очередного чат-бота в Телеграм
20.06.24 | 10.10
Раскладушка Honor Magic V Flip с внешним дисплеем 4 дюйма оснащена чипом Snapdragon 8+ Gen 1
20.06.24 | 08.06