Samsung недавно представила новый ноутбук Galaxy Book 4 Edge, который стал первым устройством на базе чипсета Snapdragon X Elite. Этот чипсет отличается высокой мощностью и энергоэффективностью, однако из-за текущих ограничений операционной системы Windows в поддержке архитектуры ARM у ноутбука наблюдаются проблемы с совместимостью некоторых приложений.

Проблемы совместимости

Windows, несмотря на значительные усилия, все еще не полностью поддерживает архитектуру ARM. Это приводит к ряду проблем при попытке запуска программ, изначально разработанных для архитектуры x86. Microsoft предложила эмулятор Prism для адаптации x86 приложений к ARM, однако на данный момент это решение не решает всех проблем.

Конкретные ограничения Galaxy Book 4 Edge

Samsung предупредила покупателей в Южной Корее о том, что некоторые популярные приложения не работают на Galaxy Book 4 Edge. В этот список входят:

Fortnite

League of Legends

Halo Infinite

Google Drive

Некоторые приложения Adobe

Кроме того, могут возникнуть проблемы с совместимостью:

Некоторых принтеров

Веб-сайтов корейских финансовых учреждений

Общие проблемы ARM-устройств

Эти ограничения характерны не только для Galaxy Book 4 Edge, но и для всех ноутбуков на базе чипсета Snapdragon X Elite. Переход на новую архитектуру всегда был долгим и сложным процессом. Тем не менее, перспективы улучшения есть. По мере развития эмулятора Prism и увеличения поддержки ARM архитектуры со стороны разработчиков приложений, ситуация должна улучшаться.

Примеры успешного перехода

Компания Apple уже продемонстрировала успешный переход на ARM архитектуру, разработав собственные ARM-чипы и обеспечив их полную интеграцию с macOS. Контроль над дизайном чипсетов и программного обеспечения позволил Apple избежать многих проблем, с которыми сталкиваются другие производители.

Заключение

Переход от архитектуры x86 к ARM в Windows устройствах пока что сопровождается значительными трудностями, но благодаря усилиям разработчиков и улучшению инструментов эмуляции, таких как Prism, будущее ARM-устройств выглядит многообещающе. Пользователи могут ожидать постепенного улучшения совместимости и производительности, как это уже произошло с Apple.