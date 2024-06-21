Samsung нещодавно представила новий ноутбук Galaxy Book 4 Edge, який став першим пристроєм на базі чіпсету Snapdragon X Elite. Цей чіпсет відрізняється високою потужністю та енергоефективністю, однак через поточні обмеження операційної системи Windows у підтримці архітектури ARM у ноутбука спостерігаються проблеми із сумісністю деяких додатків.

Проблеми сумісності

Windows, незважаючи на значні зусилля, все ще не повністю підтримує архітектуру ARM. Це призводить до низки проблем при спробі запуску програм, які спочатку були розроблені для архітектури x86. Microsoft запропонувала емулятор Prism для адаптації x86 додатків до ARM, проте на даний момент це рішення не вирішує всіх проблем.

Конкретні обмеження Galaxy Book 4 Edge

Samsung попередила покупців у Південній Кореї про те, що деякі популярні програми не працюють на Galaxy Book 4 Edge. Цей список містить:

Fortnite

League of Legends

Halo Infinite

Google Drive

Деякі програми Adobe

Крім того, можуть виникнути проблеми із сумісністю:

Деякі принтери

Веб-сайти корейських фінансових установ

Загальні проблеми ARM-пристроїв

Ці обмеження характерні не тільки для Galaxy Book 4 Edge, а й для всіх ноутбуків на базі чіпсету Snapdragon X Elite. Перехід на нову архітектуру завжди був довгим та складним процесом. Проте перспективи покращення є. У міру розвитку емулятора Prism та збільшення підтримки ARM архітектури з боку розробників додатків, ситуація має покращуватися.

Приклади успішного переходу

Компанія Apple вже продемонструвала успішний перехід на ARM архітектуру, розробивши власні ARM-чіпи та забезпечивши їхню повну інтеграцію з macOS. Контроль за дизайном чіпсетів та програмного забезпечення дозволив Apple уникнути багатьох проблем, з якими стикаються інші виробники.

Висновок

Перехід від архітектури x86 до ARM у пристроях Windows поки що супроводжується значними труднощами, але завдяки зусиллям розробників і поліпшенню інструментів емуляції, таких як Prism, майбутнє ARM-пристроїв виглядає багатообіцяюче. Користувачі можуть очікувати поступового покращення сумісності та продуктивності, як це вже сталося з Apple.