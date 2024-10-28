Arm аннулирует лицензию на разработку чипов для Qualcomm

Конфликт между Arm Holdings и Qualcomm продолжает обостряться, и на кону стоят права на разработку ARM-совместимых процессоров. Arm направила Qualcomm уведомление о намерении аннулировать лицензию на использование их интеллектуальной собственности, и у компании Qualcomm есть 60 дней для разрешения ситуации. Если этот срок истечет без достижения соглашения, Qualcomm может лишиться права разрабатывать чипы на базе ARM-архитектуры, что окажет значительное влияние на её бизнес.

Основой конфликта стала покупка Qualcomm компании Nuvia, чьи технологии были интегрированы в последние процессоры Snapdragon, включая Snapdragon X для ноутбуков на Windows и Snapdragon 8 Elite для мобильных устройств. Arm утверждает, что приобретение Nuvia не дает Qualcomm автоматического права на использование лицензии Nuvia на архитектуру ARM, и настаивает на пересмотре условий лицензирования. Qualcomm же считает, что приобретение Nuvia дает им право унаследовать эту лицензию.

Представитель Qualcomm описывает действия Arm как «очередное нападение» и утверждает, что требования о расторжении контракта необоснованны. В Qualcomm уверены, что их права будут подтверждены в декабре, когда состоится судебное разбирательство по этому делу. Если компании не придут к соглашению, расторжение лицензионного соглашения может сильно ударить по Qualcomm, так как она ежегодно продает миллионы ARM-чипов для мобильных устройств и ноутбуков.