Arm анулює ліцензію на розробку чіпів для Qualcomm

Конфлікт між Arm Holdings та Qualcomm продовжує загострюватись, і на кону стоять права на розробку ARM-сумісних процесорів. Arm направила Qualcomm повідомлення про намір анулювати ліцензію на використання їхньої інтелектуальної власності, і у компанії Qualcomm є 60 днів для вирішення ситуації. Якщо цей термін закінчиться без досягнення угоди, Qualcomm може втратити право розробляти чіпи на базі ARM-архітектури, що вплине на її бізнес.

Основою конфлікту стала покупка Qualcomm компанії Nuvia, чиї технології були інтегровані в останні процесори Snapdragon, включаючи Snapdragon X для ноутбуків Windows і Snapdragon 8 Elite для мобільних пристроїв. Arm стверджує, що придбання Nuvia не дає Qualcomm автоматичного права використання ліцензії Nuvia на архітектуру ARM, і наполягає на перегляді умов ліцензування. Qualcomm вважає, що придбання Nuvia дає їм право успадкувати цю ліцензію.

Представник Qualcomm описує дії Arm як «черговий напад» і стверджує, що вимоги щодо розірвання контракту необґрунтовані. У Qualcomm впевнені, що їхні права будуть підтверджені у грудні, коли відбудеться судовий розгляд у цій справі. Якщо компанії не дійдуть згоди, розірвання ліцензійної угоди може сильно вдарити по Qualcomm, оскільки вона щорічно продає мільйони ARM-чіпів для мобільних пристроїв та ноутбуків.