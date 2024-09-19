Apple выпустила iOS 18. Что нового?19.09.24
В стабильной версии iOS 18 Apple добавила множество новых функций и улучшений, направленных на повышение удобства использования и персонализации устройства.
- Расширенные настройки домашнего экрана: Пользователи теперь могут размещать иконки приложений в любом месте сетки главного экрана, менять их цвет, увеличивать размер ярлыков и даже скрывать подписи под ними, что предоставляет больше свободы в настройке интерфейса.
- Обновленный Центр управления: Теперь он более настраиваемый и получил новый дизайн. Пользователи могут настраивать элементы управления по своему усмотрению, что делает взаимодействие с системой еще удобнее.
- Новые возможности iMessage: В iOS 18 приложение для обмена сообщениями получило значительное обновление. Теперь пользователи могут использовать любой эмодзи в качестве реакции на сообщения, добавлены текстовые эффекты и новые опции форматирования текста. Важным новшеством стало добавление поддержки стандарта RCS, что улучшает совместимость с устройствами на Android.
- Редизайн приложения «Фото»: Программа получила масштабное обновление интерфейса, что делает навигацию и использование инструментов редактирования проще и удобнее.
- Блокировка приложений с помощью Face ID: Теперь пользователи могут блокировать доступ к любому приложению, используя Face ID, Touch ID или пароль, что повышает уровень безопасности.
- Новое приложение Passwords: iOS 18 включает отдельное приложение для управления паролями, которое ранее было частью связки ключей iCloud. Приложение упрощает управление паролями, ключами и двухфакторной аутентификацией.
- Игровой режим (Game Mode): Этот режим минимизирует фоновую активность, чтобы улучшить производительность во время игр, а также снижает задержку звука при использовании AirPods и игровых контроллеров.
iOS 18 продолжает развивать экосистему Apple, делая её более персонализированной и удобной для пользователей.
Какие iPhone получили iOS 18?
Новая версия ОС будет доступна владельцам следующих моделей:
- iPhone SE
- iPhone SE (2-е поколение)
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
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