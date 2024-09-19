Apple выпустила iOS 18. Что нового?

В стабильной версии iOS 18 Apple добавила множество новых функций и улучшений, направленных на повышение удобства использования и персонализации устройства.

Расширенные настройки домашнего экрана: Пользователи теперь могут размещать иконки приложений в любом месте сетки главного экрана, менять их цвет, увеличивать размер ярлыков и даже скрывать подписи под ними, что предоставляет больше свободы в настройке интерфейса. Обновленный Центр управления: Теперь он более настраиваемый и получил новый дизайн. Пользователи могут настраивать элементы управления по своему усмотрению, что делает взаимодействие с системой еще удобнее. Новые возможности iMessage: В iOS 18 приложение для обмена сообщениями получило значительное обновление. Теперь пользователи могут использовать любой эмодзи в качестве реакции на сообщения, добавлены текстовые эффекты и новые опции форматирования текста. Важным новшеством стало добавление поддержки стандарта RCS, что улучшает совместимость с устройствами на Android. Редизайн приложения «Фото»: Программа получила масштабное обновление интерфейса, что делает навигацию и использование инструментов редактирования проще и удобнее. Блокировка приложений с помощью Face ID: Теперь пользователи могут блокировать доступ к любому приложению, используя Face ID, Touch ID или пароль, что повышает уровень безопасности. Новое приложение Passwords: iOS 18 включает отдельное приложение для управления паролями, которое ранее было частью связки ключей iCloud. Приложение упрощает управление паролями, ключами и двухфакторной аутентификацией. Игровой режим (Game Mode): Этот режим минимизирует фоновую активность, чтобы улучшить производительность во время игр, а также снижает задержку звука при использовании AirPods и игровых контроллеров.

iOS 18 продолжает развивать экосистему Apple, делая её более персонализированной и удобной для пользователей.

Какие iPhone получили iOS 18?

Новая версия ОС будет доступна владельцам следующих моделей:

iPhone SE

iPhone SE (2-е поколение)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max