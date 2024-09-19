Apple випустила iOS 18. Що нового?

У стабільній версії iOS 18 Apple додала безліч нових функцій та покращень, спрямованих на підвищення зручності використання та персоналізації пристрою.

Розширені налаштування домашнього екрану: Користувачі тепер можуть розміщувати іконки програм у будь-якому місці сітки головного екрана, змінювати їх колір, збільшувати розмір ярликів і навіть приховувати підписи під ними, що надає більше свободи в налаштуванні інтерфейсу. Оновлений Центр управління: Тепер він більш налаштований і отримав новий дизайн. Користувачі можуть налаштовувати елементи керування на свій розсуд, що робить взаємодію з системою ще зручнішою. Нові можливості iMessage: У iOS 18 програма обміну повідомленнями отримала значне оновлення. Тепер користувачі можуть використовувати будь-який емодзи як реакцію повідомлення, додані текстові ефекти і нові опції форматування тексту. Важливим нововведенням стало додавання підтримки RCS, що покращує сумісність з пристроями на Android. Редизайн програми “Фото”: Програма отримала масштабне оновлення інтерфейсу, що робить навігацію та використання інструментів редагування простіше та зручніше. Блокування програм за допомогою Face ID: Тепер користувачі можуть блокувати доступ до будь-якої програми, використовуючи Face ID, Touch ID або пароль, що підвищує рівень безпеки. Нова програма Passwords: iOS 18 включає окрему програму для керування паролями, яка раніше була частиною зв’язування ключів iCloud. Додаток спрощує керування паролями, ключами та двофакторною автентифікацією. Ігровий режим (Game Mode): Цей режим мінімізує фонову активність, щоб покращити продуктивність під час ігор, а також знижує затримку звуку при використанні AirPods та ігрових контролерів.

iOS 18 продовжує розвивати екосистему Apple, роблячи її більш персоналізованою та зручною для користувачів.

Які iPhone отримали iOS 18?

Нова версія ОС буде доступна власникам таких айфонів:

iPhone SE

iPhone SE (2-е поколение)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max