Apple проиграла суд Epic Games. За первый миллион долларов издатели не будут платить комиссию

После многолетней судебной тяжбы с Apple компания Epic Games добилась разрешения использовать собственную платёжную систему в Fortnite на iOS. Суд встал на сторону разработчиков, признав недопустимым взимание комиссий Apple за внутриигровые покупки. Это открывает путь к возвращению Fortnite в App Store, а также стимулировало Epic на более широкие шаги.

Начиная с июня, Epic Games Store вводит нулевую комиссию на первый миллион долларов дохода в год. Это правило касается как самих приложений, так и всех внутриигровых транзакций. После достижения этого порога будет действовать стандартная ставка 12%, которая, по заявлению компании, остаётся ниже, чем у конкурентов.

Одновременно появится новая функция: возможность размещать собственные магазины внутри Epic Games Store. Это предложение нацелено прежде всего на разработчиков мобильных приложений и игр, которым теперь проще будет обойти правила App Store и Google Play. При этом Epic предлагает систему бонусов — пользователи смогут получать 5% с покупок, совершённых другими пользователями по их ссылкам.

Для сравнения, Apple и Google взимают 15% комиссии при доходе до миллиона долларов, но в отличие от Epic, не предлагают возврат средств пользователям и не разрешают интеграцию сторонних магазинов.

Изменения касаются всех платформ, где доступен Epic Games Store, что делает эти условия особенно привлекательными для независимых студий и небольших команд разработчиков, работающих не только с мобильными, но и с ПК-играми.