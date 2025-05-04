Apple програла суд Epic Games За перший мільйон доларів видавці не платитимуть комісію04.05.25
Після багаторічної судової тяганини з Apple компанія Epic Games домоглася дозволу використовувати власну платіжну систему в Fortnite на iOS. Суд став на бік розробників, визнавши неприпустимим стягнення комісій Apple за внутрішньоігрові покупки. Це відкриває шлях до повернення Fortnite до App Store, а також стимулювало Epic на ширші кроки.
Починаючи з червня, Epic Games Store вводить нульову комісію на перший мільйон доларів доходу на рік. Це стосується як самих додатків, і всіх внутрішньоігрових транзакцій. Після досягнення цього порога буде діяти стандартна ставка 12%, яка, за заявою компанії, залишається нижчою, ніж у конкурентів.
Одночасно з’явиться нова функція: можливість розміщувати власні магазини всередині Epic Games Store. Ця пропозиція націлена насамперед на розробників мобільних програм та ігор, яким тепер простіше буде обійти правила App Store і Google Play. При цьому Epic пропонує систему бонусів — користувачі зможуть отримувати 5% з покупок, здійснених іншими користувачами за їхніми посиланнями.
Для порівняння, Apple та Google стягують 15% комісії при доході до мільйона доларів, але на відміну від Epic, не пропонують повернення коштів користувачам і не дозволяють інтеграцію сторонніх магазинів.
Зміни стосуються всіх платформ, де доступний Epic Games Store, що робить ці умови особливо привабливими для незалежних студій і невеликих команд розробників, і невеликих команд розробників.
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