Apple отказалась инвестировать в разработки искусственного интеллекта компании OpenAI

Согласно отчету The Wall Street Journal, Apple отказалась от планов инвестировать в OpenAI, что стало неожиданным поворотом накануне завершения раунда финансирования OpenAI на сумму 6,5 миллиарда долларов. Среди потенциальных инвесторов остаются Microsoft и Nvidia, а Microsoft уже владеет 49% прибыли OpenAI и планирует инвестировать еще 1 миллиард долларов.

Решение Apple прекратить переговоры о финансировании стало неожиданностью, учитывая, что ранее сообщалось о возможном участии компании в инвестициях. Однако, как отмечают источники, Apple редко делает инвестиции в крупные технологические компании Кремниевой долины. Несмотря на отказ от инвестиций, Apple и OpenAI продолжат сотрудничество, что позволит интегрировать ChatGPT в iOS 18 в конце этого года. Это партнерство позволит ChatGPT работать вместе с Siri для обработки запросов.

Любопытно, что ни одна из сторон не будет производить финансовых выплат в рамках этого партнерства, что, по мнению Apple, принесет ей ценность, сравнимую или превосходящую денежные вложения.

Ранее компания OpenAI представила новую модель o1, которая значительно превосходит предыдущие версии по скорости и эффективности решения сложных задач. Одной из главных особенностей этой модели является улучшенный алгоритм «мышления», который позволяет ей решать вопросы, требующие многоэтапного анализа, быстрее, чем это делает человек.

Модель OpenAI o1 особенно хорошо справляется с программированием и решением задач, требующих последовательного подхода. Вместе с ней была выпущена облегчённая версия — o1-mini, которая ориентирована на более широкий круг пользователей благодаря своей доступной стоимости. На данный момент o1-preview и o1-mini доступны подписчикам ChatGPT Plus и Team, а пользователи Enterprise и Edu смогут получить доступ на следующей неделе. В будущем планируется, что бесплатные пользователи ChatGPT также получат возможность опробовать o1-mini.

Особое внимание было уделено новому подходу к обучению модели. Главный исследователь OpenAI Джерри Творек объяснил, что o1 тренировали с помощью метода подкрепленного обучения, что позволило системе лучше обрабатывать сложные запросы поэтапно, моделируя процесс мышления человека. Этот новый подход проявился в способности o1 решать запутанные головоломки. Например, на презентации модель за 30 секунд решила задачу о возрасте принца и принцессы, продемонстрировав свою уникальную способность к аналитике.

Интерфейс o1 также был доработан для улучшения взаимодействия с пользователями. Теперь модель показывает этапы своего «размышления», используя фразы вроде «Мне интересно» или «Давайте посмотрим». Это создаёт иллюзию диалога, похожего на человеческое мышление, хотя, по словам разработчиков, это всего лишь визуальное отображение процесса работы модели, а не попытка имитировать человеческий разум.

Главный научный сотрудник OpenAI Боб Макгрю отметил, что o1 значительно превосходит GPT-4o в решении сложных математических задач. Например, на квалификационном экзамене Международной математической олимпиады модель правильно решила 83% задач, тогда как предыдущая версия — только 13%.

Хотя модель o1 обладает значительными улучшениями в рассуждениях и алгоритмах, она всё ещё уступает GPT-4o в фактических знаниях о мире и не может работать с веб-страницами или обрабатывать файлы и изображения. Тем не менее, OpenAI считает o1 важным шагом на пути к созданию более продвинутых и интеллектуальных систем, способных решать сложные задачи на уровне, приближенном к человеческому.