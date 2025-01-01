Android Auto получит новый дизайн музыкального плеера

Google выпустила обновление Android Auto 13.4 с улучшенным дизайном музыкального плеера, которое делает использование приложений, таких как Spotify и Apple Music, более удобным.

Обновлённый плеер получил переработанное расположение элементов: обложка альбома теперь слева, а шкала прогресса трека включает название песни, исполнителя и время воспроизведения. Текст стал компактнее, а кнопки управления музыкой занимают всю ширину экрана, сохраняя прежнюю функциональность.

Обновление также включает новый шрифт, улучшающий читаемость текста на экране. Хотя функция воспроизведения локальных медиа пока не добавлена, изменения в дизайне могут предвещать её появление в будущем. Доступность обновлений зависит от типа и разрешения экранов автомобилей.