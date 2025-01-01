Android Auto отримає новий дизайн музичного плеєра

Google випустила оновлення Android Auto 13.4 з покращеним дизайном музичного плеєра, яке робить використання додатків, таких як Spotify та Apple Music, зручнішим.

Оновлений плеєр отримав перероблене розташування елементів: обкладинка альбому тепер ліворуч, а шкала прогресу треку включає назву пісні, виконавця та час відтворення. Текст став компактнішим, а кнопки керування музикою займають всю ширину екрану, зберігаючи колишню функціональність.

Оновлення також включає новий шрифт, що покращує читання тексту на екрані. Хоча функція відтворення локальних медіа поки не додана, зміни в дизайні можуть передбачати її появу в майбутньому. Доступність оновлень залежить від типу та роздільної здатності екранів автомобілів.