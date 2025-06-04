Android 16 станет последним обновление для этих 18 смартфонов Samsung

В ближайшие недели компания Samsung начнёт бета-тестирование оболочки One UI 8, основанной на Android 16. Ожидается, что стабильная версия прошивки станет доступна летом 2025 года. Однако для части устройств это обновление окажется последним в рамках масштабной поддержки.

В сети уже появился предварительный перечень моделей, которые получат One UI 8, но больше не будут обновляться до следующих версий Android. В этом списке оказались не только бюджетные или устаревающие устройства, но и вполне актуальные флагманы, включая Galaxy S22 Ultra. Это может разочаровать владельцев некоторых ещё недавно топовых моделей, для которых прекращение поддержки выглядит преждевременным.

Несмотря на это, Samsung продолжит выпускать для таких устройств патчи безопасности и минимальные обновления системы, но глобальных нововведений после One UI 8 они уже не увидят. Официальный список и точные сроки обновлений компания пока не опубликовала.

Samsung постепенно завершает поддержку следующих устройств:

Galaxy S22;

Galaxy S22+;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S21 FE;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy A73 5G;

Galaxy A53;

Galaxy A33;

Galaxy M05;

Galaxy F14;

Galaxy F05;

Galaxy XCover 6 Pro;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab S8+;

Galaxy Tab S8 Ultra;

Galaxy Tab A9;

Galaxy Tab A9+.

К слову, в Европе по итогам первого квартала 2025 года Apple и Samsung снова подтвердили свой статус главных игроков рынка смартфонов. Аналитики из Counterpoint Research зафиксировали, что именно эти две компании поделили между собой десятку самых популярных моделей по пять устройств от каждого производителя.

Примечательно, что за ними сразу оказались еще три модели корейского производителя. Прошлогодние Galaxy S24, Galaxy A55 и Galaxy A16 5G, несмотря на конкуренцию новинок, удерживают стабильный спрос и закрепились на шестой, седьмой и восьмой позициях соответственно.