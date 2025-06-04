Android 16 стане останнім оновлення для цих 18 смартфонів Samsung

Найближчими тижнями компанія Samsung почне бета-тестування оболонки One UI 8, заснованої на Android 16. Очікується, що стабільна версія прошивки стане доступною влітку 2025 року. Однак для частини пристроїв це оновлення буде останнім у рамках масштабної підтримки.

У мережі вже з’явився попередній перелік моделей, які отримають One UI 8, але не оновлюватимуться до наступних версій Android. У цьому списку виявилися не тільки бюджетні або застарілі пристрої, але й актуальні флагмани, включаючи Galaxy S22 Ultra. Це може розчарувати власників деяких ще нещодавно топових моделей, для яких припинення підтримки виглядає передчасним.

Незважаючи на це, Samsung продовжуватиме випускати для таких пристроїв патчі безпеки та мінімальні оновлення системи, але глобальних нововведень після One UI 8 вони вже не побачать. Офіційний список та точні терміни оновлень компанія поки що не опублікувала.

Samsung поступово завершує підтримку наступних пристроїв:

Galaxy S22;

Galaxy S22+;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S21 FE;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy A73 5G;

Galaxy A53;

Galaxy A33;

Galaxy M05;

Galaxy F14;

Galaxy F05;

Galaxy XCover 6 Pro;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab S8+;

Galaxy Tab S8 Ultra;

Galaxy Tab A9;

Galaxy Tab A9+.

До речі, в Європі за підсумками першого кварталу 2025 року Apple і Samsung знову підтвердили свій статус головних гравців ринку смартфонів. Аналітики з Counterpoint Research зафіксували, що ці дві компанії поділили між собою десятку найпопулярніших моделей по п’ять пристроїв від кожного виробника.

За ними відразу опинилися ще три моделі корейського виробника. Торішні Galaxy S24, Galaxy A55 та Galaxy A16 5G, незважаючи на конкуренцію новинок, утримують стабільний попит і закріпилися на шостій, сьомій та восьмій позиціях відповідно.