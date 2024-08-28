26.08.24

Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет

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Logitech Litra Beam LX

Важен ли свет для видеосъемки? Конечно. А звук? Естественно! В компании Logitech тоже так считают, поэтому предлагают целый спектр вариантов ламп и микрофонов. Начнем со света в обзоре лампы Logitech LITRA BEAM LX