Android 15 выйдет в октябре на Google Pixel. Компания это уже подтвердила

Google официально подтвердила время обновления своих смартфонов Pixel до Android 15. Ранее ходили слухи, что обновление может не выйти в сентябре, и теперь это подтверждено. Google планирует выпустить Android 15 в октябре, вероятно, в середине месяца.

Несколько часов назад компания изменила примечания к выпуску обновления бета-версии Android, которое поступает на устройства, отказавшиеся от программы бета-тестирования. В обновленных примечаниях указано, что пользователи, ожидающие стабильного обновления Android 15, должны «игнорировать [понижение] OTA, пока Android 15 не станет доступным в октябре».

Это сообщение фактически подтверждает планы Google выпустить обновление для устройств Pixel в октябре, несмотря на то, что ранее компания отказалась комментировать слухи о выпуске в октябре для Android Authority.

Для пользователей, вышедших из программы бета-тестирования Андроид, это сообщение важно, так как оно дает представление о том, как долгопридется ждать стабильного обновления и игнорировать OTA-версии Android 14.

Android 15 получат такие устройства Pixel:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Tablet

Google Pixel Fold

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold