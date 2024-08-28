Android 15 выйдет в октябре на Google Pixel. Компания это уже подтвердила28.08.24
Google официально подтвердила время обновления своих смартфонов Pixel до Android 15. Ранее ходили слухи, что обновление может не выйти в сентябре, и теперь это подтверждено. Google планирует выпустить Android 15 в октябре, вероятно, в середине месяца.
Несколько часов назад компания изменила примечания к выпуску обновления бета-версии Android, которое поступает на устройства, отказавшиеся от программы бета-тестирования. В обновленных примечаниях указано, что пользователи, ожидающие стабильного обновления Android 15, должны «игнорировать [понижение] OTA, пока Android 15 не станет доступным в октябре».
Это сообщение фактически подтверждает планы Google выпустить обновление для устройств Pixel в октябре, несмотря на то, что ранее компания отказалась комментировать слухи о выпуске в октябре для Android Authority.
Для пользователей, вышедших из программы бета-тестирования Андроид, это сообщение важно, так как оно дает представление о том, как долгопридется ждать стабильного обновления и игнорировать OTA-версии Android 14.
Android 15 получат такие устройства Pixel:
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel Tablet
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
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