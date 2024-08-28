Android 15 вийде у жовтні на Google Pixel. Компанія це вже підтвердила

Google офіційно підтвердила час оновлення своїх смартфонів Pixel до Android 15. Раніше ходили чутки, що оновлення може не вийти у вересні і тепер це підтверджено. Google планує випустити Android 15 у жовтні, ймовірно, у середині місяця.

Кілька годин тому компанія змінила примітки до випуску оновлення бета-версії Android, яке надходить на пристрої, які відмовилися від бета-тестування. В оновлених примітках зазначено, що користувачі, які очікують на стабільне оновлення Android 15, повинні «ігнорувати [зниження] OTA, поки Android 15 не стане доступним у жовтні».

Це повідомлення фактично підтверджує плани Google випустити оновлення для пристроїв Pixel у жовтні, незважаючи на те, що раніше компанія відмовилася коментувати чутки про випуск у жовтні для Android Authority.

Для користувачів, що вийшли з програми бета-тестування Андроїд, це повідомлення важливо, оскільки воно дає уявлення про те, як довго доведеться чекати стабільного оновлення та ігнорувати OTA-версії Android 14.

Android 15 отримають такі пристрої Pixel:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Tablet

Google Pixel Fold

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold