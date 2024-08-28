Android 15 вийде у жовтні на Google Pixel. Компанія це вже підтвердила28.08.24
Google офіційно підтвердила час оновлення своїх смартфонів Pixel до Android 15. Раніше ходили чутки, що оновлення може не вийти у вересні і тепер це підтверджено. Google планує випустити Android 15 у жовтні, ймовірно, у середині місяця.
Кілька годин тому компанія змінила примітки до випуску оновлення бета-версії Android, яке надходить на пристрої, які відмовилися від бета-тестування. В оновлених примітках зазначено, що користувачі, які очікують на стабільне оновлення Android 15, повинні «ігнорувати [зниження] OTA, поки Android 15 не стане доступним у жовтні».
Це повідомлення фактично підтверджує плани Google випустити оновлення для пристроїв Pixel у жовтні, незважаючи на те, що раніше компанія відмовилася коментувати чутки про випуск у жовтні для Android Authority.
Для користувачів, що вийшли з програми бета-тестування Андроїд, це повідомлення важливо, оскільки воно дає уявлення про те, як довго доведеться чекати стабільного оновлення та ігнорувати OTA-версії Android 14.
Android 15 отримають такі пристрої Pixel:
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel Tablet
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
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