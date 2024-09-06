Android 15 в финальной версии уже доступен для разработчиков06.09.24
Операционная система Android 15 наконец-то готова. Она имеет стабильную версию выпущена, но пока только для разработчиков.
Google загрузила исходный код Android 15 в проект Android Open Source Project (AOSP), но обновления для пользователей пока не готовы, даже для смартфонов Pixel. Сентябрьское обновление, которое начало распространяться сегодня для смартфонов Google, все еще основано на Android 14.
Google обещает, что Android 15 станет доступен для устройств Pixel, включая недавно выпущенную серию Pixel 9, «в ближайшие недели». Устройства от таких производителей, как Samsung, Honor, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, vivo и Xiaomi, получат обновление «в ближайшие месяцы».
Ранее сообщалось, что Android 15 появится на устройствах Pixel только в октябре, и Google, похоже, подтвердил это, не говоря об этом напрямую. Разработчики уже могут изучать код AOSP и работать с ним.
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