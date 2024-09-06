05.09.24

Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом

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Oppo Watch X (OWWE231)

Флагманские часы Oppo Watch X получили актуальные технологии и датчики. Ни поддерживают сотни режимов занятий спортом и позволяют оплатить кофе прямо вовремя прогулки. Подробнее о часах расскажем в этом обзоре