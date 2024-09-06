Android 15 у фінальній версії вже доступний для розробників06.09.24
Операційна система Android 15 готова. Вона має стабільну версію випущена, але поки що тільки для розробників.
Google завантажила вихідний код Android 15 у проект Android Open Source Project (AOSP), але оновлення для користувачів поки що не готові, навіть для смартфонів Pixel. Вересневе оновлення, яке почало поширюватися сьогодні для смартфонів Google, все ще ґрунтується на Android 14.
Google обіцяє, що Android 15 стане доступним для пристроїв Pixel, включаючи нещодавно випущену серію Pixel 9, “найближчими тижнями”. Пристрої від таких виробників, як Samsung, Honor, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, vivo та Xiaomi, отримають оновлення “найближчими місяцями”.
Раніше повідомлялося, що Android 15 з’явиться на пристроях Pixel лише у жовтні, і Google, схоже, підтвердив це, не говорячи про це безпосередньо. Розробники вже можуть вивчати код AOSP та працювати з ним.
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