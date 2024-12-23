Американская инвестиционная компания покупает разработчика шпионских программ Paragon

Израильская компания Paragon, известная разработкой шпионского программного обеспечения, была приобретена американской инвестиционной компанией AE Industrial Partners. Сумма сделки оценивается в 500 миллионов долларов с возможностью увеличения до 900 миллионов долларов при условии роста бизнеса.

Основные факты о сделке

Происхождение и технологии:

Основанная бывшими офицерами израильской разведки, Paragon получила известность в 2021 году благодаря продукту Graphite, который позволяет взламывать приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp, Signal, Facebook Messenger и Telegram. Этот инструмент сравнивают с известной программой Pegasus от NSO Group.

Основанная бывшими офицерами израильской разведки, Paragon получила известность в 2021 году благодаря продукту Graphite, который позволяет взламывать приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp, Signal, Facebook Messenger и Telegram. Этот инструмент сравнивают с известной программой Pegasus от NSO Group. Сотрудничество с США:

В октябре 2024 года Paragon подписала контракт на 2 миллиона долларов с Иммиграционной и таможенной службой США. Компания зарекомендовала себя как «этичный» разработчик шпионского ПО, избегая сотрудничества с авторитарными режимами. Это позволило Paragon получить признание администрации США как «доверенного поставщика».

В октябре 2024 года Paragon подписала контракт на 2 миллиона долларов с Иммиграционной и таможенной службой США. Компания зарекомендовала себя как «этичный» разработчик шпионского ПО, избегая сотрудничества с авторитарными режимами. Это позволило Paragon получить признание администрации США как «доверенного поставщика». Планы после сделки:

Сделка с AE Industrial Partners откроет новые возможности для Paragon на американском рынке, укрепляя ее позиции как ключевого игрока в сфере кибербезопасности. Компания продолжит работать в Израиле, но будет экспортировать свои технологии в США.

Приобретение Paragon подчеркивает растущий интерес к израильским компаниям в сфере кибербезопасности, а также демонстрирует стратегическое стремление США контролировать передовые технологии, используемые для разведки.