Американская инвестиционная компания покупает разработчика шпионских программ Paragon23.12.24
Израильская компания Paragon, известная разработкой шпионского программного обеспечения, была приобретена американской инвестиционной компанией AE Industrial Partners. Сумма сделки оценивается в 500 миллионов долларов с возможностью увеличения до 900 миллионов долларов при условии роста бизнеса.
Основные факты о сделке
- Происхождение и технологии:
Основанная бывшими офицерами израильской разведки, Paragon получила известность в 2021 году благодаря продукту Graphite, который позволяет взламывать приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp, Signal, Facebook Messenger и Telegram. Этот инструмент сравнивают с известной программой Pegasus от NSO Group.
- Сотрудничество с США:
В октябре 2024 года Paragon подписала контракт на 2 миллиона долларов с Иммиграционной и таможенной службой США. Компания зарекомендовала себя как «этичный» разработчик шпионского ПО, избегая сотрудничества с авторитарными режимами. Это позволило Paragon получить признание администрации США как «доверенного поставщика».
- Планы после сделки:
Сделка с AE Industrial Partners откроет новые возможности для Paragon на американском рынке, укрепляя ее позиции как ключевого игрока в сфере кибербезопасности. Компания продолжит работать в Израиле, но будет экспортировать свои технологии в США.
Приобретение Paragon подчеркивает растущий интерес к израильским компаниям в сфере кибербезопасности, а также демонстрирует стратегическое стремление США контролировать передовые технологии, используемые для разведки.
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