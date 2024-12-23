Американська інвестиційна компанія купує розробника шпигунських програм Paragon

Ізраїльська компанія Paragon, відома розробкою шпигунського програмного забезпечення, була придбана американською інвестиційною компанією AE Industrial Partners. Сума угоди оцінюється в 500 мільйонів доларів із можливістю збільшення до 900 мільйонів доларів за умови зростання бізнесу.

Основні факти про угоду

Походження та технології:

Заснована колишніми офіцерами ізраїльської розвідки, Paragon здобула популярність у 2021 році завдяки продукту Graphite, який дозволяє зламувати програми для обміну повідомленнями, такі як WhatsApp, Signal, Facebook Messenger та Telegram. Цей інструмент порівнюють із відомою програмою Pegasus від NSO Group.

Заснована колишніми офіцерами ізраїльської розвідки, Paragon здобула популярність у 2021 році завдяки продукту Graphite, який дозволяє зламувати програми для обміну повідомленнями, такі як WhatsApp, Signal, Facebook Messenger та Telegram. Цей інструмент порівнюють із відомою програмою Pegasus від NSO Group. Співпраця зі США:

У жовтні 2024 року Paragon підписала контракт на 2 мільйони доларів з Імміграційною та митною службою США. Компанія зарекомендувала себе як “етичний” розробник шпигунського програмного забезпечення, уникаючи співпраці з авторитарними режимами. Це дозволило Paragon отримати визнання адміністрації США як “довіреного постачальника”.

У жовтні 2024 року Paragon підписала контракт на 2 мільйони доларів з Імміграційною та митною службою США. Компанія зарекомендувала себе як “етичний” розробник шпигунського програмного забезпечення, уникаючи співпраці з авторитарними режимами. Це дозволило Paragon отримати визнання адміністрації США як “довіреного постачальника”. Плани після операції:

Угода з AE Industrial Partners відкриє нові можливості для Paragon на американському ринку, зміцнюючи її позиції як ключового гравця у сфері кібербезпеки. Компанія продовжить працювати в Ізраїлі, але експортуватиме свої технології до США.

Придбання Paragon підкреслює зростання інтересу до ізраїльських компаній у сфері кібербезпеки, а також демонструє стратегічне прагнення США контролювати передові технології, які використовуються для розвідки.