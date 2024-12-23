Американська інвестиційна компанія купує розробника шпигунських програм Paragon23.12.24
Ізраїльська компанія Paragon, відома розробкою шпигунського програмного забезпечення, була придбана американською інвестиційною компанією AE Industrial Partners. Сума угоди оцінюється в 500 мільйонів доларів із можливістю збільшення до 900 мільйонів доларів за умови зростання бізнесу.
Основні факти про угоду
- Походження та технології:
Заснована колишніми офіцерами ізраїльської розвідки, Paragon здобула популярність у 2021 році завдяки продукту Graphite, який дозволяє зламувати програми для обміну повідомленнями, такі як WhatsApp, Signal, Facebook Messenger та Telegram. Цей інструмент порівнюють із відомою програмою Pegasus від NSO Group.
- Співпраця зі США:
У жовтні 2024 року Paragon підписала контракт на 2 мільйони доларів з Імміграційною та митною службою США. Компанія зарекомендувала себе як “етичний” розробник шпигунського програмного забезпечення, уникаючи співпраці з авторитарними режимами. Це дозволило Paragon отримати визнання адміністрації США як “довіреного постачальника”.
- Плани після операції:
Угода з AE Industrial Partners відкриє нові можливості для Paragon на американському ринку, зміцнюючи її позиції як ключового гравця у сфері кібербезпеки. Компанія продовжить працювати в Ізраїлі, але експортуватиме свої технології до США.
Придбання Paragon підкреслює зростання інтересу до ізраїльських компаній у сфері кібербезпеки, а також демонструє стратегічне прагнення США контролювати передові технології, які використовуються для розвідки.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Компанія Asus випустила оновлену модель у сімействі ноутбуків Zenbook S. Розглянута модель UX5406S отримала новий процесор Intel покоління Lunarlake. Чим цікавий лептоп і нові комплектуючі – розповімо далі.
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Американська інвестиційна компанія купує розробника шпигунських програм Paragon бізнес розробка
Ізраїльська компанія Paragon, відома розробкою шпигунського програмного забезпечення, була придбана американською інвестиційною компанією AE Industrial Partners
Renault 5 Turbo 1980-х років випустять в електричній версії Renault автомобіль електротранспорт
За інформацією французького видання L’argus, серійна версія Renault 5 Turbo 3E вийде на ринок у 2026 році.
Renault 5 Turbo 1980-х років випустять в електричній версії
Sandisk кардинально змінила логотип
Легендарний Ford Escort RS Mk1 повернули у виробництво. Усього випустять 150 екземплярів
Китай розробляє свої альтернативи Bluetooth та Wi-Fi
Volkswagen припинила випуск двигунів лінійки VR6
У США можуть заборонити роутери TP-Link
Проектори Samsung The Premiere 7 та 9 вже продаються в Україні
SoundCloud анонсувала доступний тариф для музикантів