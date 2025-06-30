Amazfit Helio Strap — фитнес-трекер без экрана30.06.25
Компания Amazfit анонсировала новый носимый гаджет — Helio Strap. Это фитнес-трекер без дисплея, рассчитанный на профессиональных спортсменов и тех, кто регулярно занимается физической активностью.
Вес Amazfit Helio Strap составляет всего 20 граммов, что делает его практически незаметным при ношении. Трекер обеспечивает круглосуточный мониторинг состояния организма и физической активности.
Главной особенностью стала система BioCharge, которая в реальном времени оценивает уровень энергии пользователя и помогает выстраивать баланс между тренировками и восстановлением. Устройство поддерживает 27 спортивных режимов, включая HYROX — формат высокоинтенсивных фитнес-соревнований.
Helio Strap отслеживает пульс, артериальное давление, уровень кислорода в крови, качество сна и уровень стресса. Заявленная автономность достигает 10 дней. Трекер имеет водозащиту по стандарту 5 ATM и поддерживает магнитную зарядку.
Гаджет интегрируется с приложением Zepp и может использоваться в связке с другими устройствами Amazfit, в том числе умными часами Balance 2 и кольцом Helio Ring.
Helio Strap уже поступил в продажу в Китае, ориентировочная цена — $100. Международный запуск ожидается в ближайшее время.
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