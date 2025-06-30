Amazfit Helio Strap – фітнес-трекер без екрану

Компанія Amazfit анонсувала новий гаджет – Helio Strap. Це фітнес-трекер без дисплея, розрахований на професійних спортсменів та тих, хто регулярно займається фізичною активністю.

Вага Amazfit Helio Strap складає всього 20 грамів, що робить його практично непомітним при носінні. Трекер забезпечує цілодобовий моніторинг стану організму та фізичної активності.

Головною особливістю стала система BioCharge, яка в реальному часі оцінює рівень енергії користувача та допомагає вибудовувати баланс між тренуваннями та відновленням. Пристрій підтримує 27 спортивних режимів, включаючи HYROX – формат високоінтенсивних фітнес-змагань.

Helio Strap відстежує пульс, артеріальний тиск, рівень кисню в крові, якість сну та рівень стресу. Заявлена ​​автономність сягає 10 днів. Трекер має водозахист за стандартом 5 ATM та підтримує магнітну зарядку.

Гаджет інтегрується з додатком Zepp і може використовуватися у зв’язці з іншими пристроями Amazfit, у тому числі розумним годинником Balance 2 та кільцем Helio Ring.

Helio Strap вже надійшов у продаж у Китаї, орієнтовна ціна – $100. Міжнародний запуск очікується найближчим часом.