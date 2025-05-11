AltoVolo Sigma — летательный аппарат с вертикальным взлетом и бесшумными реактивными двигателями

Индустрия персонального воздушного транспорта стремительно развивается, и на фоне недавнего анонса одноместного Volonaut Airbike от польского инженера Томаша Патана, британская компания AltoVolo пошла дальше — её новый летательный аппарат Sigma способен перевозить сразу троих человек.

Что известно

AltoVolo Sigma позиционируется как «вертикальный гибридный реактивный самолёт». В основе конструкции — патентованная система наклоняющихся реактивных двигателей, которые обеспечивают скорость до 354 км/ч и запас хода до 821 км. При этом, как утверждают разработчики, шум от двигателей на 80% ниже, чем у обычных вертолётов.

Безопасность — в приоритете: Sigma может сохранять устойчивый полёт даже при отказе одного из двигателей. В случае критической ситуации предусмотрен парашют. Компактные размеры (ширина 4,8 м, масса — 980 кг) позволяют осуществлять посадку в стеснённых условиях — на дорогах, крышах или палубах яхт.

Кто участвует в проекте

Разработка ведётся в сотрудничестве с несколькими известными компаниями:

Ansys — разработчик ПО для инженерного моделирования, используемого в том числе в Формуле-1;

Embention (Испания) — поставщик системы автономного управления;

Надёжность конструкции подтвердил аэродинамик доктор Ричард Браун из Sophrodyne Aerospace.

AltoVolo делает ставку на экономически эффективную стратегию выведения продукта на рынок и рассчитывает на высокий интерес со стороны инвесторов. Заявки на приобретение Sigma начнут принимать уже в начале июля, однако цену и дату начала продаж компания пока не раскрывает.