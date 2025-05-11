AltoVolo Sigma — летательный аппарат с вертикальным взлетом и бесшумными реактивными двигателями11.05.25
Индустрия персонального воздушного транспорта стремительно развивается, и на фоне недавнего анонса одноместного Volonaut Airbike от польского инженера Томаша Патана, британская компания AltoVolo пошла дальше — её новый летательный аппарат Sigma способен перевозить сразу троих человек.
Что известно
AltoVolo Sigma позиционируется как «вертикальный гибридный реактивный самолёт». В основе конструкции — патентованная система наклоняющихся реактивных двигателей, которые обеспечивают скорость до 354 км/ч и запас хода до 821 км. При этом, как утверждают разработчики, шум от двигателей на 80% ниже, чем у обычных вертолётов.
Безопасность — в приоритете: Sigma может сохранять устойчивый полёт даже при отказе одного из двигателей. В случае критической ситуации предусмотрен парашют. Компактные размеры (ширина 4,8 м, масса — 980 кг) позволяют осуществлять посадку в стеснённых условиях — на дорогах, крышах или палубах яхт.
Кто участвует в проекте
Разработка ведётся в сотрудничестве с несколькими известными компаниями:
- Ansys — разработчик ПО для инженерного моделирования, используемого в том числе в Формуле-1;
- Embention (Испания) — поставщик системы автономного управления;
- Надёжность конструкции подтвердил аэродинамик доктор Ричард Браун из Sophrodyne Aerospace.
AltoVolo делает ставку на экономически эффективную стратегию выведения продукта на рынок и рассчитывает на высокий интерес со стороны инвесторов. Заявки на приобретение Sigma начнут принимать уже в начале июля, однако цену и дату начала продаж компания пока не раскрывает.
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AltoVolo Sigma — летательный аппарат с вертикальным взлетом и бесшумными реактивными двигателями разработка
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