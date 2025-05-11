AltoVolo Sigma – літальний апарат з вертикальним зльотом та безшумними реактивними двигунами

Індустрія персонального повітряного транспорту стрімко розвивається, і на тлі недавнього анонсу одномісного Volonaut Airbike від польського інженера Томаша Патана, британська компанія AltoVolo пішла далі — її новий літальний апарат Sigma

Що відомо

AltoVolo Sigma позиціонується як “вертикальний гібридний реактивний літак”. В основі конструкції — патентована система реактивних двигунів, що нахиляються, які забезпечують швидкість до 354 км/год і запас ходу до 821 км. При цьому, як стверджують розробники, шум від двигунів на 80% нижче, ніж у звичайних гелікоптерів.

Безпека в пріоритеті: Sigma може зберігати стійкий політ навіть при відмові одного з двигунів. У разі критичної ситуації передбачено парашут. Компактні розміри (ширина 4,8 м, маса – 980 кг) дозволяють здійснювати посадку в стиснених умовах – на дорогах, дахах або палубах яхт.

Хто бере участь у проекті

Розробка ведеться у співпраці з кількома відомими компаніями:

Ansys — розробник програмного забезпечення для інженерного моделювання, що використовується в тому числі у Формулі-1;

Embention (Іспанія) — постачальник системи автономного керування;

Надійність конструкції підтвердив аеродинамік доктор Річард Браун із Sophrodyne Aerospace.

AltoVolo робить ставку на економічно ефективну стратегію виведення продукту на ринок та розраховує на високий інтерес з боку інвесторів. Заявки на придбання Sigma почнуть приймати вже на початку липня, проте ціну і дату початку продажу компанія поки що не розкриває.