Alienware AW3425DW — 34-дюймовый QD-OLED монитор с QD-OLED панелью 240 Гц05.05.25
Компания Alienware анонсировала новый игровой монитор AW3425DW, оснащённый 34,2-дюймовой изогнутой QD-OLED панелью с разрешением 3440×1440 пикселей и соотношением сторон 21:9. Радиус кривизны экрана составляет 1800R, что предназначено для повышения визуального комфорта при длительном использовании и просмотра контента.
Alienware AW3425DW основан на QD-OLED матрице второго поколения с графеновым радиатором, обеспечивающим улучшенное теплорассеивание и защиту от выгорания пикселей. Частота обновления составляет 240 Гц, а заявленное время отклика — 0,03 мс. Монитор поддерживает технологии Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync, предназначенные для устранения разрывов изображения.
Устройство поддерживает HDR-контент с пиковой яркостью до 1000 нит (в 3% окне) и стандартной SDR-яркостью на уровне 250 нит. Цветовой охват соответствует DCI-P3, предусмотрена 10-битная глубина цвета.
Набор интерфейсов включает два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, а также USB-хаб с разъёмами Type-A, Type-B и USB-C (с мощностью до 15 Вт). Все видеовходы поддерживают работу в полном разрешении на частоте 240 Гц.
Дизайн выполнен в фирменном стиле AW30 с окраской Interstellar Indigo и подсветкой AlienFX, настраиваемой через программное обеспечение Alienware Command Center. Экран имеет антибликовое покрытие, позволяющее сохранять цветопередачу в условиях внешнего освещения.
В США стоимость Alienware AW3425DW составляет $799,99, в то время как в Китае — около $900. Монитор доступен для заказа на официальном сайте Dell. Информации о сроках начала международных продаж пока не представлено.
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