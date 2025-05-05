Alienware AW3425DW – 34-дюймовий QD-OLED монітор з QD-OLED панеллю 240 Гц

Компанія Alienware анонсувала новий ігровий монітор AW3425DW, оснащений 34,2-дюймовою зігнутою QD-OLED панеллю з роздільною здатністю 3440×1440 пікселів та співвідношенням сторін 21:9. Радіус кривизни екрану становить 1800R, що призначене для підвищення візуального комфорту при тривалому використанні та перегляду контенту.

Alienware AW3425DW заснований на QD-OLED матриці другого покоління з графеновим радіатором, що забезпечує покращене теплорозсіювання та захист від вигоряння пікселів. Частота оновлення складає 240 Гц, а заявлений час відгуку – 0,03 мс. Монітор підтримує технології Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro та VESA AdaptiveSync, призначені для усунення розривів зображення.

Пристрій підтримує HDR-контент з піковою яскравістю до 1000 нит (у 3% вікні) та стандартною SDR-яскравістю на рівні 250 нит. Колірний охоплення відповідає DCI-P3, передбачена 10-бітова глибина кольору.

Набір інтерфейсів включає два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, а також USB-хаб із роз’ємами Type-A, Type-B та USB-C (з потужністю до 15 Вт). Всі відеовходи підтримують роботу в повній роздільній здатності на частоті 240 Гц.

Дизайн виконаний у фірмовому стилі AW30 з забарвленням Interstellar Indigo і підсвічуванням AlienFX, що налаштовується через програмне забезпечення Alienware Command Center. Екран має покриття антивідблиску, що дозволяє зберігати кольоропередачу в умовах зовнішнього освітлення.

У США вартість Alienware AW3425DW становить $799,99, тоді як у Китаї — близько $900. Монітор доступний для замовлення на офіційному сайті Dell. Інформації про терміни початку міжнародних продажів поки що не надано.