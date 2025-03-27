Ajax Systems выпустила дверной замок, который использует ИИ и поддерживает HDR27.03.25
Украинская компания Ajax Systems представила новый умный видеозвонок Ajax DoorBell, оснащенный встроенным искусственным интеллектом, инфракрасным сенсором и возможностью управления через мобильные приложения.
Согласно информации, опубликованной на сайте производителя, устройство оборудовано 4-мегапиксельной камерой с поддержкой технологии HDR, инфракрасной подсветкой с дальностью до шести метров и предлагается по цене 9 999 гривен.
DoorBell объединяет функции традиционного дверного звонка с возможностями систем безопасности и видеонаблюдения. При нажатии на звонок пользователь получает возможность мгновенно связаться с гостем. Встроенный инфракрасный сенсор и алгоритмы искусственного интеллекта улучшают качество изображения, позволяя фиксировать происходящее у входной двери.
Среди функциональных возможностей устройства — мгновенное уведомление пользователей о гостях, возможность видеонаблюдения с фиксацией движения людей, животных и транспорта, а также передача данных на видеорегистратор. DoorBell может взаимодействовать с охранными компаниями даже в условиях отсутствия подключения к Wi-Fi благодаря интеграции с хабом Ajax.
Компания разработала собственные технологии шумоподавления и устранения эха, а уровень громкости устройства значительно превышает показатели аналогов. Пользователи могут настраивать параметры обнаружения объектов и получать уведомления только о конкретных событиях в зависимости от выбранных предпочтений.
Камера видеозвонка оснащена 4-Мп CMOS-сенсором. Угол обзора составляет 90° по вертикали и 155° по горизонтали, что позволяет охватывать всю зону перед входной дверью. Технология HDR предотвращает появление пересвеченных или затемненных участков на изображениях, а инфракрасная подсветка дает возможность видеть объекты на расстоянии до шести метров даже в полной темноте.
Ранее компания Ajax Systems представила обновленную версию мобильного приложения для Apple Watch, в котором изменился дизайн и появилась новая навигация. Кроме того, 21 ноября 2024 года Ajax Systems в шестой раз провела Ajax Special Event — ежегодное мероприятие, посвященное новым технологическим разработкам. В ходе презентации были анонсированы новые камеры видеонаблюдения, датчики движения и другие устройства. Среди ключевых новинок была Wi-Fi камера IndoorCam, оснащенная инфракрасным сенсором, искусственным интеллектом и резервным каналом связи.
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