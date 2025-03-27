Ajax Systems випустила дверний замок, який використовує ШІ та підтримує HDR

Українська компанія Ajax Systems представила новий розумний відеодзвінок Ajax DoorBell, оснащений вбудованим штучним інтелектом, інфрачервоним сенсором та можливістю керування через мобільні додатки.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті виробника, пристрій обладнано 4-мегапіксельною камерою з підтримкою технології HDR, інфрачервоним підсвічуванням з дальністю до шести метрів і пропонується за ціною 9 999 гривень.

DoorBell поєднує функції традиційного дверного дзвінка із можливостями систем безпеки та відеоспостереження. При натисканні на дзвінок користувач має можливість миттєво зв’язатися з гостем. Вбудований інфрачервоний сенсор та алгоритми штучного інтелекту покращують якість зображення, дозволяючи фіксувати те, що відбувається біля вхідних дверей.

Серед функціональних можливостей пристрою — миттєве повідомлення користувачів про гостей, можливість відеоспостереження з фіксацією руху людей, тварин та транспорту, а також передачі даних на відеореєстратор. DoorBell може взаємодіяти з охоронними компаніями навіть за умови відсутності підключення до Wi-Fi завдяки інтеграції з хабом Ajax.

Компанія розробила власні технології шумоподавлення та усунення луни, а рівень гучності пристрою значно перевищує показники аналогів. Користувачі можуть налаштовувати параметри виявлення об’єктів і отримувати повідомлення лише про конкретні події в залежності від вибраних переваг.

Камера відеодзвінка оснащена 4-Мп CMOS-сенсором. Кут огляду становить 90 ° по вертикалі і 155 ° по горизонталі, що дозволяє охоплювати всю зону перед вхідними дверима. Технологія HDR запобігає появі пересвічених або затемнених ділянок на зображеннях, а інфрачервоне підсвічування дозволяє бачити об’єкти на відстані до шести метрів навіть у повній темряві.

Раніше компанія Ajax Systems представила оновлену версію мобільного додатка для Apple Watch, у якому змінився дизайн та з’явилася нова навігація. Крім того, 21 листопада 2024 року Ajax Systems вшосте провела Ajax Special Event — щорічний захід, присвячений новим технологічним розробкам. У ході презентації було анонсовано нові камери відеоспостереження, датчики руху та інші пристрої. Серед ключових новинок була Wi-Fi камера IndoorCam, оснащена інфрачервоним сенсором, штучним інтелектом та резервним каналом зв’язку.