Ajax представила дверной звонок, IP-камеру и другие новинки систем безопасности для дома

21 ноября 2024 г. компания Ajax Systems провела свою ежегодную презентацию Ajax Special Event, представив ряд новых решений для безопасности. Среди них новые камеры, датчики движения и обновления в сегментации портфолио компании.

Ajax IndoorCam, DoorBell и MotionCam Outdoor HighMount

Главной новинкой стала Wi-Fi камера видеонаблюдения IndoorCam, оснащенная 4 МП сенсором с поддержкой HDR, инфракрасной подсветкой до 8 метров и встроенным искусственным интеллектом для точного обнаружения движения. Камера имеет резервный канал связи, обеспечивающий надежность работы даже при отсутствии основного соединения.

Еще одним ключевым анонсом стал Ajax DoorBell – видеозвонок с 4 МП камерой, ИК-подсветкой до 6 метров и функциями шумоподавления и устранения эхо. Устройство поддерживает связь через Wi-Fi с радиусом до 500 метров, что существенно превышает возможности конкурентов, а также резервные радиопротоколы Jeweller и Wings. Выход DoorBell ожидается в I квартале 2025 года.

Компания также презентовала MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller – датчик движения с возможностью установки на высоте от 2 до 4 метров. Устройство оснащено камерой с широкими горизонтальными и вертикальными углами обзора, обеспечивающими охват больших площадей без слепых зон. Датчик работает на аккумуляторах до трех лет и станет доступен в четвертом квартале 2024 года.

Ajax Hub BP Jeweller и SpeakerPhone Jeweller

Ajax Systems также представила две другие важные новинки: автономный хаб Hub BP Jeweller и голосовой модуль SpeakerPhone Jeweller.

Hub BP Jeweller — хаб, не требующий подключения к электросети, что делает его идеальным для защиты временно неиспользуемых объектов: незанятых домов, строительных площадок или офисов. Устройство доступно в двух версиях – с корпусом и без него. Питание снабжают внутренние или внешние батареи, которые могут быть как перезарядными, так и неперезарядными. Благодаря усовершенствованному режиму экономии энергии хаб демонстрирует поразительную автономность.

SpeakerPhone Jeweller – это первый голосовой модуль в экосистеме Ajax. Он позволяет мониторинговым компаниям совершать прямые вызовы к объекту в случае тревоги. Оператор пульта может не только связаться с находящимися на объекте людьми, но и прослушать звуки в помещении для оценки ситуации. Эта функция улучшает коммуникацию в кризисных ситуациях и повышает эффективность реагирования.

Ajax Systems обновила серию датчиков движения MotionCam, добавив новые модели с улучшенным качеством фото и быстродействием.

MotionCam Jeweller и MotionCam (PhOD) Jeweller теперь оснащены технологией HDR, новой оптикой и CMOS-матрицей, позволяющей получать более четкие и детализированные изображения. Обновления обеспечивают значительно более высокое качество верификационных фото, даже при слабом освещении.

В серию добавлен новый датчик Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller, отличающийся высоким разрешением изображений, технологией HDR и поддержкой усовершенствованного протокола TurboWings. Это позволяет передавать снимки в отличном качестве всего за менее пяти секунд, что повышает оперативность и эффективность реагирования на угрозы.

Еще одна новинка – Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller, который дополнительно оснащен системой обнаружения маскировки, что делает его устойчивым к попыткам саботажа. Этот датчик имеет улучшенную функцию фотоверификации и уменьшенную слепую зону, что позволяет более точно фиксировать движение на объекте.

Новые устройства демонстрируют стремление Ajax Systems обеспечивать не только высокий уровень безопасности, но качество технологий для комфорта пользователей и профессионалов.