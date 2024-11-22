Ajax представила дверний дзвінок, IP-камеру та інші новинки систем безпеки для дому

21 листопада 2024 р. компанія Ajax Systems провела свою щорічну презентацію Ajax Special Event, представивши низку нових рішень для безпеки. Серед них нові камери, датчики руху та оновлення у сегментації портфоліо компанії.

Ajax IndoorCam, DoorBell і MotionCam Outdoor HighMount

Головною новинкою стала Wi-Fi камера відеоспостереження IndoorCam, оснащена 4 МП сенсором з підтримкою HDR, інфрачервоним підсвічуванням до 8 метрів та вбудованим штучним інтелектом для точного виявлення руху. Камера має резервний канал зв’язку, що забезпечує надійність роботи навіть за відсутності основного з’єднання.

Ще одним ключовим анонсом став Ajax DoorBell – відеодзвінок з 4 МП камерою, ІЧ-підсвічуванням до 6 метрів та функціями шумозаглушення та усунення відлуння. Пристрій підтримує зв’язок через Wi-Fi з радіусом до 500 метрів, що суттєво перевищує можливості конкурентів, а також резервні радіопротоколи Jeweller та Wings. Вихід DoorBell очікується у I кварталі 2025 року.

Компанія також презентувала MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller – датчик руху з можливістю встановлення на висоті від 2 до 4 метрів. Пристрій оснащений камерою з широкими горизонтальними та вертикальними кутами огляду, що забезпечують охоплення великих площ без сліпих зон. Датчик працює на акумуляторах до трьох років і стане доступним у четвертому кварталі 2024 року.

Ajax Hub BP Jeweller і SpeakerPhone Jeweller

Ajax Systems також представила дві інші важливі новинки: автономний хаб Hub BP Jeweller та голосовий модуль SpeakerPhone Jeweller.

Hub BP Jeweller – хаб, що не вимагає підключення до електромережі, що робить його ідеальним для захисту об’єктів, що тимчасово не використовуються: незайнятих будинків, будівельних майданчиків або офісів. Пристрій є у двох версіях – з корпусом і без нього. Живлення забезпечує внутрішні або зовнішні батареї, які можуть бути як перезарядними, так і неперезарядними. Завдяки вдосконаленому режиму економії енергії хаб демонструє разючу автономність.

SpeakerPhone Jeweller – це перший голосовий модуль в екосистемі Ajax. Він дозволяє моніторинговим компаніям здійснювати прямі виклики до об’єкта в разі тривоги. у кризових ситуаціях та підвищує ефективність реагування.

Ajax Systems оновила серію датчиків руху MotionCam, додавши нові моделі з покращеною якістю фото та швидкодією.

MotionCam Jeweller та MotionCam (PhOD) Jeweller тепер оснащені технологією HDR, новою оптикою та CMOS-матрицею, що дозволяє отримувати більш чіткі та деталізовані зображення. Оновлення забезпечують значно більш високу якість верифікаційних фото, навіть за слабкого освітлення.

У серію доданий новий датчик Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller, що відрізняється високою роздільною здатністю зображень, технологією HDR та підтримкою вдосконаленого протоколу TurboWings. Це дозволяє передавати знімки у високій якості всього за менше п’яти секунд, що підвищує оперативність та ефективність реагування на загрози.

Ще одна новинка – Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller, яка додатково оснащена системою виявлення маскування, що робить його стійким до спроб саботажу. Цей датчик має покращену функцію фотоверифікації та зменшену сліпу зону, що дозволяє точніше фіксувати рух на об’єкті.

Нові пристрої демонструють прагнення Ajax Systems забезпечувати не лише високий рівень безпеки, а й якість технологій для комфорту користувачів та професіоналів.