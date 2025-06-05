Adobe Photoshop вышел на Android05.06.25
После запуска мобильного Photoshop для iOS в феврале этого года Adobe открыла бета-тестирование аналогичного приложения и для пользователей Android. Новую версию уже можно скачать из Google Play, причем все функции на этом этапе доступны бесплатно.
В мобильном Photoshop на Android появились знакомые инструменты из стационарной версии программы: работа со слоями и масками, выделение фрагментов изображения, а также Spot Healing Brush и Magic Wand. Пользователи могут редактировать изображения с высокой точностью, работая с отдельными элементами, как в классическом Photoshop.
Среди ключевых новшеств – поддержка генеративного ИИ Firefly. Это позволяет дополнять или изменять изображение с помощью генеративной заливки, а также трансформировать отдельные детали визуального контента. Кроме того, в приложении доступна интеграция с Adobe Stock – пользователи могут использовать изображения из библиотеки компании для своих проектов.
Пока приложение находится в статусе бета-версии, Adobe не ограничивает доступ к функциям. В то же время компания установила минимальные системные требования: Android 11 и не менее 6 ГБ оперативной памяти. Для более стабильной работы рекомендуют использовать устройства с 8 ГБ ОЗУ.
Когда именно выйдет финальная версия программы и останется ли она бесплатной после завершения тестирования, пока неизвестно.
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