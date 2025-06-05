Adobe Photoshop вийшов на Android

Після запуску мобільного Photoshop для iOS у лютому цього року Adobe відкрила бета-тестування аналогічної програми та для користувачів Android. Нову версію можна завантажити з Google Play, причому всі функції на цьому етапі доступні безкоштовно.

У мобільному Photoshop на Android з’явилися знайомі інструменти зі стаціонарної версії програми: робота із шарами та масками, виділення фрагментів зображення, а також Spot Healing Brush та Magic Wand. Користувачі можуть редагувати зображення з високою точністю, працюючи з окремими елементами, як у класичному Photoshop.

Серед ключових новацій – підтримка генеративного ІІ Firefly. Це дозволяє доповнювати або змінювати зображення за допомогою генеративної заливки та трансформувати окремі деталі візуального контенту. Крім того, у програмі доступна інтеграція з Adobe Stock – користувачі можуть використовувати зображення з бібліотеки компанії для своїх проектів.

Доки програма перебуває в статусі бета-версії, Adobe не обмежує доступ до функцій. У той же час компанія встановила мінімальні системні вимоги: Android 11 та не менше 6 ГБ оперативної пам’яті. Для стабільнішої роботи рекомендують використовувати пристрої з 8 ГБ ОЗУ.

Коли саме вийде фінальна версія програми і чи вона залишиться безкоштовною після завершення тестування, поки невідомо.